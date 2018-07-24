قتيلان وستة جرحى في تفجير انتحاري في عدن

عدن: قتلت امرأة وجندي واصيب ستة اشخاص بجروح عندما فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه قرب سيارة تقل مسؤولا أمنيا في مدينة عدن اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا، حسبما أفاد مسؤول أمني وطبيب.

وأوضح المسؤول الأمني في القوات الموالية للحكومة لوكالة فرانس برس ان الانتحاري "اقترب من سيارة كانت تقل مسؤولا في قوات الحزام الامني" المدعومة من الامارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وأضاف ان الانتحاري "فجر نفسه لدى اقترابه من السيارة".

وتابع ان العملية الانتحارية أدت الى مقتل امرأة واصابة مدنيين آخرين كانا متواجدين في موقع الهجوم. كما قتل سائق السيارة وهو جندي، واصيب اربعة عناصر أمن كانوا في السيارة وبينهم المسؤول الامني وهو قائد كتيبة.

وأكد طبيب في مستشفى في عدن حصيلة ضحايا الهجوم.