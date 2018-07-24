نتانياهو: تركيا تتحول إلى ديكتاتورية ظلامية

القدس: قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إن تركيا تحولت الى"ديكتاتورية ظلامية"، وذلك ردا على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي وصف اسرائيل بالدولة "الاكثر فاشية وعنصرية في العالم".

واكد في بيان ان "اردوغان يذبح السوريين والاكراد ويزج بعشرات الالاف من مواطنيه بالسجون (...) تحولت تركيا الى ديكتاتورية ظلامية في ظل حكم اردوغان، بينما تحافظ إسرائيل على حقوق متساوية لجميع مواطنيها، قبل القانون وبعده".

واضاف نتانياهو "حقيقة ان الديموقراطي العظيم اردوغان يهاجم قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، فهذا اعظم اطراء لهذا القانون".

ووصف أردوغان إسرائيل الثلاثاء بأنها "الدولة الاكثر فاشية وعنصرية في العالم"، بعد أن صادق البرلمان الاسرائيلي الأسبوع الماضي على قانون يعرّف البلاد على انها "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وأقرّ البرلمان الاسرائيلي الخميس الماضي قانوناً ينص على ان اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما اثار جدلاً واتهامات بأن هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل.

ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في اسرائيل، ويرفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون بهذا الخصوص، بحسب نواب عرب في الكنيست.