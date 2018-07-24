العاهل السعودي يمنح وسام الملك عبدالعزيز للطالبين جاسر و ذيب

إيلاف من الرياض: منح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزالطالبين جاسر بن دهام اليامي، وذيب بن مانع اليامي اللذين توفيا غرقاً في ولاية ماساشوتس بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ومبلغ مليون ريال لورثة كل منهما تقديراً لما قاما به من عمل بطولي.

جاء ذلك خلال استقباله لذوي الطالبين في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم الثلاثاء، معرباً عن تعازيه ومواساته لهم في الفقيدين، عاداً تضحيتهما بنفسيهما في سبيل إنقاذ طفلين من الغرق عملاً انسانياً.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيدين عن خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائهم وتكريمهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده ، ويجزل لهما الأجر والمثوبة.

وكان الطالبان السعوديان ذيب اليامي "27 عامًا"، وجاسر دهام الراكه "25 عامًا"، ، قد لقي حتفهما في حادث غرق عرضي، بمدينة وليبرهام الأمريكية، أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين واجها مشاكل مع تيارات مياه نهر شيكوبي، فيما خرج الطفلان سالمين من النهر.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.



