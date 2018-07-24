قضية بينالا: اليمين الفرنسي يتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة

باريس: أعلن زعيم حزب "الجمهوريون" من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب الثلاثاء ان تكتله سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في اطار قضية بينالا.

وقال جاكوب في لقاء صحافي "نتقدم بمذكرة لحجب الثقة ونأمل بان توضح الحكومة موقفها" من قضية الكسندر بينالا المسؤول في الامن الرئاسي السابق الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهرين، مضيفا "الا ان رئيس الحكومة رد على طلبنا بالرفض".

وشدد جاكوب على ان "الحكومة قد فشلت عندما لم تستجب الطلبات المتكررة للتحدث عن هذا الأمر، ولا يمكن أن يكون هناك موظفون لا يتصرفون بناء على سلطة الحكومة".

وحتى يمكن تقديمها، يتعين على مذكرة لحجب الثقة ان تجمع 58 توقيعا بين النواب ال 577، وتعد مجموعة حزب "الجمهوريون" وحدها 103 نواب. واوضح رئيس مجموعة "الجمهوريون" ان مذكرة مجموعته يمكن "من يرغب" ان يوقعها.

وأقر جاكوب منذ الان بأن المذكرة "لن تؤدي الى اسقاط الحكومة" نظرا الى الاكثرية العريضة جدا المتوافرة للحزب الرئاسي وحليفه.

واوضح مصدر قريب من المجموعة ان من المتوقع ان يحصل الإيداع الرسمي للمذكرة في الايام المقبلة.