إسرائيل تسقط مقاتلة سورية

القدس: أعلن الجيش الاسرائيلي انه اسقط مقاتلة سورية الثلاثاء "باطلاق صاروخين من طراز باتريوت" عليها، وهي من نوع "سوخوي" اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي.

وقال في بيان إن الجيش "راقب من كثب اختراق المقاتلة السورية من نوع سوخوي المجال الجوي الاسرائيلي مسافة كيلومترين. وتم اسقاطها باطلاق صاروخين من طراز باتريوت".

واكد ان الجيش "في حالة تأهب قصوى، وسيواصل التحرك ضد أي انتهاك لاتفاقية فصل القوات عام 1974".

ولم يعلن الجيش اين سقطت المقاتلة.

لكن مصور وكالة فرانس برس في الجولان المحتل قال "نشاهد في القنيطرة السورية سحابات من الدخان والنيران ، لكن ليس معروفاً اذا ما كانت هذه بقايا صاروخ أو قطع من الطائرة".

وهي المرة الاولى التي تسقط فيها اسرائيل مقاتلة سورية منذ عام 2014.

ودوت صفارات الانذار في الجولان ومدينة صفد وطبريا، ومنطقة الاغوار الاردنية التي تقع جنوب غرب الجولان قرب سوريا.

وافادت بلدية صفد بأنه تم تشغيل منظومة للدفاع الجوي في محيط المدينة فيما افاد شهود عيان بأن صاروخين معترضين شوهدا في السماء، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.

ضمت إسرائيل في العام 1981 نحو 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان المحاذية التي احتلتها في العام 1967، لكن هذا الاجراء لم يحظَ باعتراف المجتمع الدولي.

وأطلق النظام السوري، بمساعدة روسيا في 19 يونيو 2018، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة للفصائل المقاتلة في درعا والقنيطرة.