قالت إسرائيل إنها أسقطت طائرة مقاتلة سورية من نوع سوخوي اخترقت مجالها الجوي في جنوب هضبة الجولان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن صاروخيْ باتريوت إسرائيليين أُطلقا باتجاه الطائرة الحربية السورية التي اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي.

وأكد البيان أن المقاتلة السورية خرقت الأجواء الاسرائيلية بعمق كيلومتريْن، عندما اعترضتها الصاروخان.

وذكر موقع صحيفة هآريتس أن سكانا في شمالي إسرائيل شاهدوا الصاروخين الاعتراضيين وسمعوا أصوات إنفجارات.

وأفادت تقارير غير مؤكدة بمقتل طيار واحد في الحادث.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة "إنذار قصوى" إثر رصد تصعيد في القتال الداخلي في جنوب سوريا بما فيه نشاط مكثف للقوات الجوية السورية.