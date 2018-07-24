أبوظبي: منح ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الاماراتية الثلاثاء الرئيس الاريتري ايسايس افورقي ورئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد أعلى وسام اماراتي تكريما لجهودهما في التوصل الى مصالحة تاريخية بين بلديهما.

واوردت وكالة الانباء الاماراتية "وام" ان ولي عهد ابوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة قام بتقليد الزعيمين "وسام زايد" نيابة عن رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

و"وسام زايد" أعلى وسام في دولة الامارات.

وكتب ولي عهد أبوظبي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر ان "الخطوة الشجاعة والتاريخية، التي اتخذها قائدا البلدين الصديقين لإنهاء الصراع (...) تشكل نموذجاً يمكن استلهامه وتطبيقه في تسوية كثير من النزاعات والصراعات حول العالم".

واعتبر ان خطوة السلام تسهم في "تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والمنطقة بشكل عام".

وكانت اريتريا، تشكل الجزء الساحلي من اثيوبيا بمرفأيها عصب ومصوع. واعلنت استقلالها في العام 1993 إثر طرد القوات الاثيوبية من اراضيها في 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. ومذاك اصبحت اثيوبيا البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة بلدا من دون منفذ بحري، ما دفعها الى استخدام مرفأ جيبوتي.

ولم تظهر الدولتان بوادر تقارب منذ التوقيع عام 2000 على اتفاقية سلام في الجزائر بعد نزاع ادى الى مقتل 80 الف شخص قبل ان يتحول الى حرب باردة.

وفي السنوات الاخيرة عززت اريتريا علاقاتها مع السعودية والامارات التي ذكرت تقارير انها اقامت قاعدة عسكرية في ميناء عصب الجنوبي في البلد الافريقي. والبلدان الخليجيان حليفان لاثيوبيا ايضا.

وتسعى الامارات منذ سنوات الى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الافريقية.

