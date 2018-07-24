طهران: حذر رئيس هيئة الاركان في الجيش الايراني الجنرال محمد باقري الولايات المتحدة الثلاثاء من رد فعل قوي في حال واصلت تهديدها المصالح الايرانية.

وقال باقري ان الحكومة الاميركية "ستلقى ردا صارما لدرجة لا تصدق تستهدف مصالحها والاماكن المتواجدة فيها في المنطقة والعالم"، بحسب وكالة ارنا.

واضاف ان "اوهام الرئيس الاميركي دونالد ترامب القاصرة الفارغة والباطلة لن تتحقق ابدا".

وتتبادل واشنطن وطهران التهديدات الغاضبة منذ الاحد عندما حذر الرئيس حسن روحاني الولايات المتحدة من "اللعب بالنار" وان النزاع مع ايران سيكون "ام جميع المعارك".

وفي رسالة مباشرة إلى روحاني، كتب ترامب في تغريدة بالأحرف الكبيرة على تويتر "إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا وإلا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

وقال باقري ان ايران "لم تسع مطلقا الى الحرب .. وتريد السلام والاستقرار في المنطقة".

الا انه اضاف "سيتم افشال جميع المخططات ضد الشعب الايراني وسيتلقى الاعداء درسا لن ينسوه".