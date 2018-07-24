GMT 13:40 2018 الثلائاء 24 يوليو GMT 13:43 2018 الثلائاء 24 يوليو  :آخر تحديث

الجيش الايراني يحذر من "رد صارم" على تهديدات واشنطن

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
أعنف هجوم أميركي على حكام طهران
ترمب وإيران.. شعار"الموت لأميركا" يُقابل بالموت لحكام طهران
روحاني لترمب: لا تعبث بذيل الأسد ستندم!
ظريف يهدد ترمب: كن حذرًا!
قائد الباسيج يُدرج تهديدات ترمب في إطار الحرب النفسية
نتانياهو يشيد بموقف ترمب "الصارم" ضد إيران

طهران: حذر رئيس هيئة الاركان في الجيش الايراني الجنرال محمد باقري الولايات المتحدة الثلاثاء من رد فعل قوي في حال واصلت تهديدها المصالح الايرانية.

وقال باقري ان الحكومة الاميركية "ستلقى ردا صارما لدرجة لا تصدق تستهدف مصالحها والاماكن المتواجدة فيها في المنطقة والعالم"، بحسب وكالة ارنا.

واضاف ان "اوهام الرئيس الاميركي دونالد ترامب القاصرة الفارغة والباطلة لن تتحقق ابدا".

وتتبادل واشنطن وطهران التهديدات الغاضبة منذ الاحد عندما حذر الرئيس حسن روحاني الولايات المتحدة من "اللعب بالنار" وان النزاع مع ايران سيكون "ام جميع المعارك".

وفي رسالة مباشرة إلى روحاني، كتب ترامب في تغريدة بالأحرف الكبيرة على تويتر "إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا وإلا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

وقال باقري ان ايران "لم تسع مطلقا الى الحرب .. وتريد السلام والاستقرار في المنطقة".

الا انه اضاف "سيتم افشال جميع المخططات ضد الشعب الايراني وسيتلقى الاعداء درسا لن ينسوه".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار