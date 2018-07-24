موسكو: أعلن مستشار الكرملين يوري اوشاكوف الثلاثاء ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الاميركي دونالد ترمب توافقا على مواصلة اتصالاتهما "المفيدة" بعد قمة هلسنكي الاسبوع الفائت.

واثر جلسة ثنائية استمرت نحو ساعتين في العاصمة الفنلندية في 16 تموز/يوليو، اظهر بوتين وترمب موقفا موحدا نادرا خلال المؤتمر الصحافي المشترك وخصوصا حول اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

لكن القمة اثارت ضجة كبيرة في الولايات المتحدة حيث اتهم الرئيس الاميركي بانه تساهل كثيرا مع نظيره الروسي.

والخميس، اعلن ترمب انه دعا بوتين الى واشنطن في الخريف "لمواصلة الحوار".

وصرح اوشاكوف للصحافيين الثلاثاء "خلال لقائهما في هلسنكي، توافق الرئيسان على وجوب مواصلة هذه الاتصالات المفيدة"، مؤكدا ما اعلنته واشنطن عن لقاء اخر مرتقب بينهما.

واضاف "بعد بضعة ايام (من هلسنكي)، اقترح الجانب الاميركي تنظيم القمة المقبلة في واشنطن مع نهاية العام"، قبل ان يوضح ان الدعوة وجهها مستشار البيت الابيض للامن القومي جون بولتون.

واعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز ان هناك مباحثات "قائمة" للقاء جديد.

من جهته، اكد اوشاكوف ان العمل الهادف الى التفاهم على تفاصيل هذه القمة لم يبدأ بعد.

وقال ان "الجوانب العملانية ستبحث لاحقا"، لافتا الى ان بولتون ومسؤولين روسا سيعقدون اجتماعا لهذا الغرض نهاية أغسطس.

واوضح ان بوتين وترمب قد يلتقيان ايضا على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر في بوينوس ايرس.