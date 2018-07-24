الإتحاد الأوروبي يعرض على دوله حوافز مالية لاستقبال مهاجرين

بروكسل: اقترح الاتحاد الاوروبي الثلاثاء تقديم حوافز مالية للدول الاعضاء من اجل استقبال مهاجرين يتم انقاذهم بواسطة سفن اغاثة في البحر المتوسط، في طرح يندرج ضمن مساعي نزع فتيل مواجهة مستمرة مع ايطاليا منذ اسابيع.

وتضاف المقترحات الى ما تم الاتفاق عليه في قمة صاخبة للاتحاد الاوروبي عقدت الشهر الماضي بعد قرار الحكومة الايطالية الجديدة منع تلك السفن من الرسو في موانئها.

يقترح الاتفاق الذي اقر في القمة الاوروبية اواخر حزيران/يونيو خصوصا "مقاربة جديدة" تقوم على انشاء "نقاط وصول" للمهاجرين خارج الاتحاد الاوروبي لمنع عمليات عبور البحر المتوسط، كما يقترح ان تقيم الدول الاعضاء على اساس طوعي "مراكز تخضع للمراقبة" لايواء المهاجرين الذين يتم انقاذهم في المياه الاوروبية.

والثلاثاء، اقترحت المفوضية الاوروبية تقديم مبالغ مالية للدول الاعضاء التي تبادر الى التطوع لهذه المهمة من اجل ادارة مراكز استقبال تقيمها داخل اراضيها هدفها تحديد ما اذا كان هؤلاء المهاجرون يستوفون شروط اللجوء الى اوروبا او يتوجب اعادتهم.

كذلك اقترحت المفوضية منح الدول المتطوعة مبلغ ستة آلاف يورو عن كل طالب لجوء من تلك "المراكز الخاضعة للمراقبة" توافق على دخوله اراضيها.

وقال المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس "نحن مستعدون لتوفير الدعم من اجل تعاون افضل بين الدول الاعضاء ودول اخرى لاستقبال من يتم انقاذهم بحرا".

وتابع افراموبولوس "لكن لكي ينجح هذا الامر عمليا ، يجب ان نكون متحدين، ليس الآن فقط، بل ايضا على المدى الطويل".