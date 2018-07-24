الإعلان عن فتح أبواب الاستثمار بين الرياض وأربيل

لندن: اتفقت السعودية واقليم كردستان العراق اليوم على فتح أبواب الاستثمار بينهما وعلى حزمة من التسهيلات للبدء بالاستثمار السعودي في القطاع الخاص بالاقليم من قبل رجال الأعمال السعوديين وتسيير خط جوي مباشر بين الجانبين وفتح مصرف سعودي في أربيل.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المنتدى التجاري بين اقليم كردستان والسعودية في أربيل الثلاثاء بمشاركة وفد سعودي يضم 35 عضوا من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين حيث أشار وزير التخطيط في الاقليم وزير التجارة وكالة علي سندي إلى إن "اقليم كردستان يتجه نحو إنهاء الازمة الاقتصادية التي يواجهها وهو يسعى حاليا لتنويع موارده الاقتصادية".. مؤكدا اهمية تطوير العلاقات بين الاقليم والسعودية على مختلف الاصعدة.

وأضاف قائلا "لدينا علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية وطيدة مع السعودية ونسعى لتعزيزها ونشكر المملكة العربية السعودية على كل ما قدمته للإقليم مساعدة خلال السنوات الماضية كما نقلت عنه وكالات انباء محلية.

عرض لاستثمارات الاقليم في السعودية

أما رئيس مجلس الاعمال السعودي العراقي محمد الخريف فقد اعلن عن فتح باب الاستثمار لمنتجات اقليم كردستان داخل المملكة.. وقال "نريد ان نرى منتجات الاقليم في السعودية".

وأشار إلى أنّ المملكة تفتح الباب للتبادل التجاري وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية مع الاقليم. وببن ان منفذ عرعر الحدودي الجديد بين العراق والسعودية والمقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عشرة أشهر مقبلة سيكون بوابة صوب كردستان لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري. واضاف ان السعودية تفتح الباب للتبادل التجاري وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية مع الاقليم.

اما سامي بن عبدالله العبيدي رئيس الغرف التجارية السعودية فعبر عن رغبة بلاده بزيادة استثماراتها في إقليم كردستان لما تتوفر فيه المقومات للمضي بذلك. واضاف ان هذه الزيارة ستسهم في الاتفاق على حزمة من التسهيلات للبدء بالاستثمار السعودي في القطاع الخاص بالاقليم من قبل رجال الأعمال السعوديين ضمن رؤية المملكة 2030 في تنوع الاقتصاد ورفع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 60 بالمائة".

وأكد عزم المملكة على رفع مستوى الاستثمار في الإقليم وتشكيل فرق عمل ضمن مجلس الأعمال السعودي العراقي لجعل هذه الاستثمارات فاعلة على أرض الواقع قريباً.

خط جوي مباشر

ومن جهته أشار دارا جليل خياط رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أنّ زيارة الوفد السعودي هذه تهدف إلى توطيد العلاقات بين رجال الأعمال من الجانبين وستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار في المنطقة.

واوضح لنه سيكون هناك اجتماع بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في إقليم كردستان لبحث تعزيز التعاون وبحث آلية الاستثمار في الاقليم على أن يتم فتح مكتب استثمار مشترك مستقبلا.

وقال ان الاقليم يطمح لأن يرى مختلف المنتجات السعودية في مدنه اضافة إلى وجود سعودي تجاري صناعي قوي. وأكد الاتفاق مع الرياض على افتتاح خط جوي مباشر بين الإقليم والسعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة موضحا ان بنك التجارة العراقي في الرياض سيتولى مهمة تسهيل عملية التعامل التجاري بين إقليم كردستان والسعودية.

ووصل وفد تجاري سعودي كبير إلى أربيل أمس الاثنين برئاسة السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري وعضوية خمسة وثلاثين من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في مختلف المجالات.

وأجرى الوفد وهو الأكبر من نوعه الذي يزور الإقليم حتى الآن مباحثات مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني والوزراء المعنيين في حكومة الإقليم تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإقليم والمملكة في مختلف المجالات في مقدمتها قطاع التجارة والإسكان والنفط.



مصرف سعودي في الاقليم

وقد اتفت السعودية والاقليم خلال الاجتماع على تعاون اقتصادي واستثماري وتسيير رحلات جوية وفتح مصرف سعودي في الاقليم وعقد مؤتمر استثماري لتنشيط العلاقات التجارية بين الجانبين وذلك بتوصية من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وعبر الوفد عن رغبة الفعاليات التجارية السعودية في الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في اقليم كردستان بالإفادة من الاستقرار والأرضية الملائمة للاستثمار في الاقليم كما قالت رئاسة الحكومة الكردية في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم مشيرا إلى أنّ الجانبين تباحثا في فرص العمل والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في جميع المجالات في اقليم كردستان وبصورة خاصة تسليط الضوء على المجالات التي تهم الجانبين للتعاون مثل المجالات الصناعية والزراعية والسياحية واتفقا على اتخاذ إقليم كردستان كخطوة أولى مركزاً لبدء النشاط التجاري والاقتصادي والعمل والاستثمار في جميع أنحاء العراق.

يشار ان للسعودية قنصلية عامة في أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق كان قد تم افتتاحها قبل عامين.