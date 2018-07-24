واشنطن ستكثف جهودها لانهاء أزمة قطر

واشنطن: أكد القائم بالاعمال الاميركي في الدوحة راين كليها الثلاثاء ان واشنطن ستكثّف جهودها خلال الأشهر المقبلة لضمان انهاء الازمة في الخليج خلال قمة خليجية اميركية تعقد قبل نهاية العام.

وقال كليها في مؤتمر صحافي في الدوحة "نريد ان نصل الى قمة يحضرها جميع قادة الدول (الخليج)"، مضيفا "ربما يكون ذلك في سبتمبر او اكتوبر".

وأضاف "سيكون هناك عمل مكثّف من قبلنا مع كل بلد مشارك (...) لايجاد زخم (...) من أجل ان نحقق نجاحا كبيرا في القمة عندما يدعو الرئيس (الاميركي دونالد) ترمب كل زعماء الدول للحضور".

والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة اخرى، مقطوعة منذ الخامس من يونيو 2017 على خلفية اتهام الدول الاربع للامارة بدعم الارهاب.

وتدعو واشنطن المتحالفة مع الدول الخمس الى انهاء الازمة واعادة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي (يضم السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان) الى طبيعتها.

ونهاية مايو، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله الذي تولت بلاده وساطة بين أطراف الازمة، ان القمة المقترحة التي لم يحدد مكانها "ستكون فرصة لوضع حد لهذه الأزمة".