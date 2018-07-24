استعادة آخر جيب من الجهاديين في سوريا قد تستغرق اشهرا

واشنطن: حذر جنرال فرنسي الثلاثاء من إن القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر حاليا على جيب صغير في الاراضي السورية قد يستمر اشهرا.

وقال الجنرال فريديريك باريزو للصحافيين في وزارة الدفاع الاميركية إن الجهاديين يسيطرون حاليا على منطقة بطول 30 كيلومترا وعرض 10 كيلومترات.

وباريزو هو قائد العمليات المدنية في قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وتقع المنطقة التي يشير اليها في محافظة دير الزور في شرق سوريا، حيث بلدة هجين الواقعة على بعد حوالى 50 كيلومترا من الحدود العراقية.

وقال باريزو ان القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية سيستمر "على الاقل شهرين او ثلاثة اشهر" مشيرا الى ان بضع مئات من الجهاديين لا يزالون يقاتلون.

واضاف "لا نعلم عددهم. لكننا حريصون على قتلهم جميعا".

وقال مسؤولون في البنتاغون إن غارات التحالف ادت منذ 24 نيسان/ابريل الى مقتل ستة من قادة تنظيم الدولة الاسلامية ومعدي خططه.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية إقامة "دولة الخلافة" في سوريا والعراق في العام 2014 بعد ان سيطر على مساحات شاسعة في هذين البلدين، لكنه في سوريا فقد السيطرة على الغالبية العظمى من هذه الأراضي في هجمات منفصلة شنها النظام السوري بدعم روسي وأخرى شنها تحالف كردي عربي بدعم أميركي.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي اعلنت الحكومة العراقية "النصر" على تنظيم الدولة، لكن القوات العراقية مستمرة في تنفيذ عمليات في مناطق صحراوية على طول الحدود السورية.

