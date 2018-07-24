ترمب يرحب ببدء تفكيك محطة لاطلاق الاقمار الاصطناعية في كوريا الشمالية

كنساس: رحب الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء بتقارير تفيد أن كوريا الشمالية بدأت بتفكيك اكبر محطة لديها لاطلاق الاقمار الاصطناعية والتي تعتبر منطقة لاختبار صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وقال ترمب في تجمع لقدامى المحاربين في كنساس سيتي في ميسوري، ان "صورا جديدة تظهر ان كوريا الشمالية بدأت عملية تفكيك موقع رئيسي لاطلاق الصواريخ ونحن نقدر ذلك".

وقال "لقد عقدنا لقاء رائعا مع (زعيم كوريا الشمالية) كيم (جونغ اون) ويبدو ان نتائجه جيدة جدا".

ونشر موقع "38 نورث" الاميركي الاثنين صورا تشير الى ان بيونغ يانغ بدأت تدمير مبنى ومنصة لاختبار محرك صاروخي تم استخدامها لاجراء تجارب على محركات تعمل بالوقود السائل في محطة سوهاي لاطلاق الاقمار الصناعية.

وتقع سوهاي على الساحل الشمالي الغربي في كوريا الشمالية وهي ظاهريا منشأة مصممة لوضع الاقمار الصناعية في المدار.

ولكن من السهل استخدام المحركات في الصواريخ، وقد اعتبر المجتمع الدولي برنامج الفضاء هذا غطاء لتجارب الاسلحة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو ان الصور "تتوافق تماما" مع الالتزامات التي قطعها كيم لترمب خلال القمة التي عقدت في سنغافورة.

وصرح في مؤتمر صحافي في كاليفورنيا "لقد ضغطنا من اجل نشر مفتشين على الارض عند تفكيك منشأة الاختبار بما يتماشى مع التزام الزعيم كيم".

وقال "يجب عليهم نزع الاسلحة النووية بشكل كامل، وهذه هي الخطوات التي التزم بها كيم وطالب بها العالم".

واشاد ترمب مرة اخرى بعلاقته مع كيم وقال ان بينهما "علاقة جيدة ومشاعر جيدة" وان مسألة اعادة رفات الجنود الاميركيين الذين قتلوا في الحرب الكورية ستناقش قريبا.

وقال "آمل في ان يبدأ هؤلاء المقاتلون الذين سقطوا في العودة الى ديارهم لمواراتهم التراب الاميركي".

وكان ترمب قال خطأ في 20 حزيران/يونيو انه "تمت اعادة" 200 رفات من كوريا الشمالية، الا ان المسالة لم تحل بعد وكوريا الشمالية الغت حتى الان اجتماعا واحدا على الاقل لمناقشتها.