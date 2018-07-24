اسبانيا تنقذ نحو 500 مهاجر في يوم واحد

مدريد: اعلنت اجهزة الانقاذ الاسبانية الثلاثاء انها اسعفت في يوم واحد في البحر المتوسط نحو 500 مهاجر كانوا يحاولون بلوغ السواحل الاسبانية مستخدمين 30 زورقا.

وقالت الاجهزة عبر تويتر انه تم انقاذ 484 شخصا في مضيق جبل طارق وبحر البوران الذي يفصل بين اسبانيا والمغرب.

وافادت منظمة الهجرة الدولية في 18 تموز/يوليو ان 18 الفا و653 مهاجرا وصلوا الى اسبانيا من طريق البحر منذ بداية العام.

ويتحدر القسم الاكبر من هؤلاء من افريقيا جنوب الصحراء وخصوصا من غينيا ومالي وموريتانيا والمغرب.

وهذا العام، قضى 294 مهاجرا على الاقل خلال محاولتهم الوصول الى اسبانيا من اصل 1498 شخصا قضوا في البحر المتوسط، بحسب المنظمة.

ومنتصف حزيران/يونيو، وافقت مدريد على استقبال 630 مهاجرا وصلوا على متن ثلاث سفن بينها السفينة اكواريوس، بعدما رفضت ايطاليا ومالطا استقبالهم.

وفي الرابع من تموز/يوليو، رست سفينة لمنظمة "اوبن ارمز" الاسبانية في برشلونة مع ستين مهاجرا كانوا اتوا من ليبيا بعدما رفضت ايطاليا استقبالهم.

