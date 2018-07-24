ماكرون يبحث مع لافروف ازمتي سوريا واوكرانيا

باريس: استقبل الرئيس ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان الثلاثاء في الاليزيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس الاركان فاليري غيراسيموف لبحث النزاعين السوري والاوكراني، وفق الرئاسة الفرنسية.

وهذا الاجتماع الذي لم يعلن مسبقا اعقب لقاء مماثلا عقده المسؤولان الروسيان قبل بضع ساعات مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس في برلين.

وعُقد الاجتماع بناء على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تشاور هاتفيا مع ماكرون نهاية الاسبوع الفائت، وفق الاليزيه.

ووصل لافروف وغيراسيموف الى اوروبا آتيين من اسرائيل حيث التقيا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاثنين.

وقالت الرئاسة ان المباحثات "تناولت سوريا واوكرانيا".

وفي الملف السوري، اوضحت موسكو بعد لقاء برلين ان احد الموضوعات التي تم التطرق اليها كان "عودة اللاجئين" السوريين الذين فروا باعداد كبيرة الى لبنان والاردن وتركيا والمانيا.

وقامت باريس وموسكو ليل الجمعة السبت بعملية انسانية مشتركة في سوريا هي الاولى بين الدولتين.

وتأتي جولة لافروف وغيراسيموف بعد اسبوع من قمة الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي بوتين والتي عرضت خلالها موسكو على الاميركيين العمل معا على قضية اللاجئين السوريين واعادة اعمار البلاد.

