رئيس الحكومة التونسية يعيّن هشام الفراتي وزيرا للداخلية

تونس: عيّن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الثلاثاء هشام الفراتي وزيرا للداخلية خلفا للطفي براهم الذي اقيل في اوائل حزيران/يونيو بعد مقتل عشرات المهاجرين غالبيتهم تونسيون في جزيرة قرقنة (شرق).

ونشرت رئاسة الحكومة التونسية مساء الثلاثاء بلاغا على فيسبوك جاء فيه "قرر السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين السيد هشام الفراتي وزيرا للداخلية" من دون تفاصيل اضافية.

في 6 حزيران/يونيو اعلنت رئاسة الحكومة التونسية اقالة براهم وتعيين وزير العدل غازي الجريبي مكانه بالانابة.

شغل الفراتي البالغ الثانية والخمسين والمجاز بالقانون منصب مدير ديوان وزير الداخلية منذ 2015. كما شغل منصب محافظ المنستير (شرق) عام 2011.

ومنذ اشهر، تطالب أحزاب سياسية عدة في تونس، بينها جناح في حزب "نداء تونس" بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس و"الاتحاد العام التونسي للشغل"، النقابة العمالية الواسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

