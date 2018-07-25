فتح مراكز الاقتراع في انتخابات باكستان التشريعية

جانب من تصويت الناخبين اليوم

فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية أبوابها الأربعاء في باكستان، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

إيلاف: تمت دعوة حوالى 106 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم، واختيار نوابهم لفترة خمس سنوات. وقد احتشدت مجموعات صغيرة من الناخبين أمام أبواب مركز اقتراع في منطقة راقية في لاهور (وسط)، بحسب مراسلي فرانس برس.

قالت مريم عارف، وهي سيدة أعمال، لفرانس برس، "هذه المرة الثانية التي أنتخب فيها. الوضع الأمني جيد هنا".

وبعد وقت قصير، وصل شهباز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية، وأحد المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الوزراء، إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته.

ونشر الجيش الباكستاني مئات آلاف الجنود في أنحاء البلاد الثلاثاء لمراقبة مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات، التي يقول محللون إنها "مفتوحة على كل الاحتمالات".

