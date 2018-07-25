مطعم عراقي... للنساء فقط!

افتتحت فتاة عراقية شابة مطعمًا في أربيل خصصته لبنات جنسها فقط وذلك كي يستمتعن بخروجاتهن بعيدًا عن تحليق أعين الرجال فيهن أو تجاوز الأمر أحيانًا إلى ما هو أخطر من ذلك.

إيلاف: دفعت تجربة شخصية مع مضايقات الشبان، بفتاة عراقية في العقد الثاني من العمر، إلى استحداث وسيلة تسهم في تمضية الفتيات أوقات طيبة، بعيدًا عن أي إزعاج قد يتعرّضن له، فقررت الفتاة العشرينية افتتاح مطعم لبنات جنسها لا يستقبل الرجال.

وقامت تارا محمد إحسان، التي درست إدارة الأعمال، وتبلغ 23 عامًا، بافتتاح مطعم في مدينة أربيل الكردية العراقية، أطلقت عليه اسم "لاكشري تايم" Luxury time.

التوظيف أيضًا نسائي

لا يستقبل مطعم تارا سوى النساء، كما تعمدت صاحبة الفكرة توظيف السيدات للعمل في مشروعها، وذلك لتحقيق غايتها بعيدًا من المضايقات.

بررت تارا فكرتها الجديدة قائلة: «إذا أردت قضاء وقت خارج المنزل لا يكون الأمر مريحًا، لأن الجميع يحدقون بك».

حشرية الرجال

أضافت في حديث لـ«رويترز»: «لذلك كنت دائمًا أفكر في فعل شيء مثل هذا لنفسي ولبقية الفتيات لكي نشعر بالراحة».

ورغم أن غاية تارا من فكرتها هي الابتعاد عن المضايقات، إلا أن مطعمها الحديث تمكن من جذب الانتباه نظرًا إلى تصميمه العصري، وألوان أثاثه اللافتة وثريات المميزة، إضافة إلى الضجة التي تصدر من زائراته، الأمر الذي دفع بعدد الرجال إلى التردد إلى الموقع لمعرفة ماذا يحصل هناك.

رجال للحراسة فقط

من جهتها قالت تارا: «أفكر في وضع أمن على البوابة إذا استمر الوضع على هذا المنوال».

أضافت: «أرى أنه من غير المنصف أن تكون جميع المقاهي هنا للرجال فقط. لماذا لا يمكن قبول فكرة أن هذا المطعم للنساء؟».