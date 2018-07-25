ألمانيا تتهم أردوغان باستغلال قضية أوزيل

برلين: اتهم سياسيون ألمان الاربعاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باستخدام الجدل حول انسحاب مسعود اوزيل من المنتخب الألماني، من اجل تعزيز ترشيح تركيا لاستضافة كأس أوروبا لكرة القدم عام 2024 على حساب ألمانيا.

واعتبر المسؤول المحافظ فولفغانغ بوسباخ في صحيفة "بيلد" ان دعم اردوغان للاعب الوسط الدولي من اصول تركية يأتي "تحديدا في لحظة يحتاج فيها الاتحاد الألماني لثقة الاتحادات الوطنية الاخرى الاعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وتساءل النائب السابق عن حزب المستشارة انغيلا ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي "هل هي مجرد صدفة كاملة في الروزنامة؟ هناك مصادفات لسنا مرغمين على الاقتناع بها".

ومن المقرر ان يختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 27 سبتمبر المقبل الدولة المضيفة لنسخة 2024، وتبدو ألمانيا اوفر حظا من تركيا للفوز بشرف التنظيم، لكنها اصبحت في موقف حرج بعد اتهام اوزيل الاتحاد الألماني بالعنصرية.

وحيا الرئيس التركي قرار لاعب ارسنال الانكليزي (29 عاما) بالاعتزال دوليا، معتبرا انه "يستحق كل التقدير".

وندد مسؤول آخر في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بول تسيمياك بالتدخل التركي في الشؤون الألمانية، وقال "على اردوغان ان يتوقف فورا عن التدخل (في شؤون) ألمانيا مهما يكن الرأي في صورة اوزيل و(ايلكاي) غوندونغان" في اشارة الى صورة التقطها اللاعبان الألمانيان من اصول تركية مع اردوغان في مايو الماضي.

واطلق خروج ألمانشافات من الدور الاول في مونديال 2018 في روسيا وفقدانه اللقب الذي احرزه قبل اربع سنوات في البرازيل، الجدل حول ولاء اللاعبين لمنتخب ألمانيا، واعتبر اوزيل مسؤولا جزئيا عن هذا العجز بسبب ادائه المتواضع، فرد اللاعب متهما رئيس الاتحاد الألماني راينهارد غريندل بالعنصرية.

واخذ المسؤولون الاتراك جانب الدفاع عن اوزيل، ونددوا بما اعتبروه "تصاعد العنصرية وكره الاسلام" في الدول الأوروبية.