GMT 11:35 2018 الأربعاء 25 يوليو GMT 11:59 2018 الأربعاء 25 يوليو  :آخر تحديث

التحالف العربي: ناقلة نفط سعودية تتعرض لاستهداف حوثي

عبد الرحمن بدوي من الرياض
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إيلاف من الرياض: أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن عن محاولة هجوم إرهابي حوثي على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مؤكدة تعرض الناقلة لأضرار بسيطة.

وذكرت قناة الإخبارية في نبأ عاجل أن قيادة التحالف العربي أوضحت "أن تهديدات الحوثي لحرية الملاحة العالمية في البحر الأحمر مستمرة".

وقالت إن محاولة الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط كادت تتسب بكارثة بيئية.

جدير بالذكر أن هذه هي المحاولة الثانية لاستهداف ناقلات النفط السعودية من قبل الحوثيين، خلال ثلاثة أشهر، حيث تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، مطلع إبريل الماضي.

ونتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.


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