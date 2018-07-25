القطط سر النجاح في مجال الأعمال!

لندن: توصل علماء إلى أنّ طفيلياً ينتشر عن طريق القطط قد يكون مفتاح النجاح في مجال الأعمال والمبادرة الفردية.

ويشير الاكتشاف الى مفارقة تتمثل في ان الاصابة بالطفيلي توكسوبلازما غوندياي تمنح المصاب أفضلية على الآخرين.

تغييرات في الشخصية

وبحسب الدراسة، فإن هذا الطفيلي الأحادي الخلية يخترق الدماغ ويسبب تغييرات في الشخصية ترتبط بالإستعداد للمخاطرة.

ونادراً ما تسفر الاصابة بهذا الطفيلي عن أعراض تزيد على أعراض الرشح الخفيف وتقدر دراسات أنه أصاب 50 في المئة من سكان العالم. ولكنه رُبط ايضاً بحوادث سير والعصابية والانتحار.

وتقدم الدراسة الجديدة دليلاً على انه في الحقيقة يقف وراء الإقدام على مخاطر في مجال الأعمال واطلاق مشاريع تجارية جديدة وبذلك المساعدة على تنمية روح المبادرة الفردية.

وجدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في صحيفة الديلي تلغراف أن احتمالات إقدام المهنيين على فتح مشروع تجاري خاص بهم تزيد مرتين تقريباً إذا كانوا مصابين بالطفيلي توكسوبلازما غوندياي بالمقارنة مع الآخرين.

وأظهرت متابعة نحو 1300 طالب أميركي أن احتمالات اختيار فرع ادارة الأعمال تزيد 1.7 مرة بين المصابين بهذا الطفيلي.

مؤشر إيجابي

وكشف تحليل قواعد بيانية من 42 بلداً ان انتشار عدوى توكسوبلازما غوندياي عالمياً "مؤشر إيجابي ثابت الى مستوى النشاط الفردي المبادر في قطاع الأعمال".



وقال فريق الباحثين الذين أجروا الدراسة في جامعة كولورادو الأميركية "إن المجموعات السكانية التي لديها معدل أعلى من عدوى توكسوبلازما غوندياي يكون لديها توجه أقوى نحو إطلاق مشاريع تجارية فردية ومستويات أعلى من السلوك الفردي المبادر النشيط ونسبة أقل من الذين يذكرون الخوف من الفشل بوصفه عاملاً يمنعهم من فتح مشروع تجاري".

وقال الباحثون إن المبادرة الفردية نشاط "ذو مخاطرة عالية ومكافأة عالية" كثيراً ما يقترن بفقدان الاستقرار الاقتصادي.

وتشير نتائج الدراسة إلى أنّ انخفاض مستوى الخوف من الفشل قد يكون عاملا حاسماً في تفسير العلاقة بين عدوى توكسوبلازما غوندياي والمبادرة الفردية.

وفي حين ان هذه الطفيلي عادة يمضي جزءا من دورة حياته في قوارض وطيور وحيوانات اخرى، فإنه لا يتكاثر إلا في القطط المنزلية وقريباتها من الحيوانات.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/25/parasite-spread-cats-drives-entrepreneurial-brilliance-humans/

