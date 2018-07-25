لندن تقدم نصائح للشركات بشأن المهاجرين الأوروبيين

لندن: نشرت حكومة المملكة المتحدة الاربعاء حزمة ادوات مخصصة للشركات حتى تساعد موظفيها الاوروبيين واسرهم على نيل حقوقهم عند خروج المملكة من الاتحاد الاوروبي.

ونشرت هذه الاجراءات في شكل وثائق توجيهية على الانترنت في موقع وزارة الداخلية في اطار "برنامج اقامة مواطني الاتحاد الاوروبي".

ويهدف البرنامج الى تمكين مواطني دول الاتحاد الاوروبي المقيمين في المملكة من "الاستمرار في الحصول على الخدمات العامة على غرار الصحة والمدارس واجور التقاعد علاوة على الجنسية البريطانية متى توفرت فيهم الشروط ورغبوا في الحصول عليها"، بحسب ما جاء في هذه الوثائق.

وتنصح هذه الوثائق في ما تنصح اصحاب المؤسسات بتنظيم اجتماعات مع موظفيهم لشرح هذه الوثائق وتفصيل الاجراءات لهم.

وكان اعلن عن هذا البرنامج في حزيران/يونيو ويبدا تفعيله مع بداية العام الدراسي 2018 قبل تطبيقه بشكل تام بحلول آذار/مارس 2019.

وكانت بروكسل ولندن ابرمتا في كانون الاول/ديسمبر 2017 اتفاقا لضمان الابقاء على حقوق مواطني الاتحاد الاوروبي بعد بريكست وايضا حقوق الرعايا البريطانيين في دول الاتحاد الاوروبي.

غير ان ذلك لم يزل يثير قلقا في الجانبين بشأن الغموض الذي يحيط التطبيق الفعلي لهذه الضمانات.

وسيكون على المرشح اثبات هويته وتقديم اثبات لاقامة في المملكة المتحدة والا يكون ارتكب مخالفة خطرة. ولا يشترط اي دخل ادنى كما ان التقارب الاسري مضمون.

وامام الاوروبيين المقيمين في المملكة قبل نهاية الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020، حتى 30 حزيران/يونيو 2021 لتقديم طلب.

والذين يقيمون في المملكة منذ خمس سنوات على الاقل في ذلك التاريخ يمكنهم الحصول على اقامة دائمة. ويمكن للباقين الحصول على اقامة لخمس سنوات اضافية وتقديم طلب لاقامة دائمة.