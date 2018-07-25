آثار حياة مخفية تحت سطح أحد أقمار المشتري

لندن: أعلنت دراسة جديدة أن آثار حياة خارج الكرة الأرضية قد تكون مخفية على عمق سنتمتر تحت سطح أحد أقمار كوكب المشتري.

ويعتبر القمر يوروبا الجليدي من أفضل الأجرام السماوية التي يراهن العلماء على اكتشاف آثار حياة فضائية فيها داخل منظومتنا الشمسية. ولكن قسوة بيئته قد تجعل من المتعذر اكتشاف هذه الحياة لأنها، كما يعتقد العلماء، تختفي تحت سطح هذا القمر.

وبحسب الدراسة الجديدة التي نُشرت نتائجها في صحيفة الاندبندنت فان الأحماض الأمينية التي تعتبر من الدلائل الأساسية على وجود حياة، قادرة على البقاء 10 ملايين سنة على عمق ثلاثة سنتمترات فقط تحت السطح. وهي لن تتأثر بالإشعاع القوي الذي يضرب سطح القمر يوروبا.

ويعني هذا ان العلماء قد لا يحتاجون الى الحفر عميقاً لاكتشاف آثار حياة من الفضاء الخارجي.

ونقلت صحيفة الاندبندنت عن العالم توم نوردهايم من وكالة الفضاء الاميركية "ناسا" والخبير بقابلية العيش في عوالم جليدية مثل القمر يوروبا قوله إن على ناسا أن تتأكد من هبوط أي مركبة على سطح هذا القمر في الرقعة المناسبة لكي لا يتعين ان تحفر عميقاً. وطالما أنها تهبط على قمة هذا العالم فانها يمكن ان تحفر تحت السطح مباشرة للعثور على هذه الدلائل المهمة على وجود حياة.

وتخطط ناسا لارسال مركبتين الى الكوكب الأولى من المقرر ان تُطلق في عام 2022 لاستكشاف أفضل منطقة للهبوط يليها مسبار جوال يمكن ان يهبط على السطح ويتنقل فوقه.

وتتوقع ناسا أن تعثر على حياة خارج الكرة الأرضية خلال السنوات العشرين المقبلة وقالت إن القمر يوروبا يمثل الاحتمال الأفضل لتحقيق ذلك.

ويثير القمر يورويا اهتمام العلماء الباحثين عن حياة في الفضاء الخارجي لأن في، كما يقول العلماء، محيطاً سائلا ضخماً تحت قشرته الجليدية المحيطة. وتحت هذه القشرة يمكن ان تتوفر الظروف لجعل القمر صالحاً لنشوء حياة.



وكان الباحثون يأملون بوجود علائم حياة على سطح يوروبا ولكنه يتعرض الى كميات كبيرة من الإشعاع الذي يغطي منظومتنا الشمسية وما يحمي كوكب الأرض وسكانه من اضرار هذا الإشعاع هو غلافنا الجوي.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.independent.co.uk/news/science/alien-life-proof-jupiter-europa-moon-nasa-crust-a8460151.html

