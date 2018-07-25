أنقرة: تبنى البرلمان التركي الاربعاء قانونا جديدا مثيرا للجدل "لمكافحة الارهاب" يطبق بعض تدابير حال الطوارىء التي فرضت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 ورفعت الاسبوع الماضي بحسب وكالة انباء الاناضول.

واعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم (اسلامي محافظ) الذي قدم النص للبرلمان، انه ضروري لتفادي "تباطوء" التصدي "للمجموعات الارهابية" بعد رفع حال الطوارىء.

والقانون الذي يقول منتقدوه ان الحكومة تسعى من خلاله الى الابقاء على حال الطوارىء يسمح للسلطات بمواصلة عمليات التطهير لثلاث سنوات اضافية وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق احيانا الى 12 يوما وتوطيد صلاحيات حكام المحافظات.

والنص الذي اطلعت عليه فرانس برس يتضمن تدابير مستوحاة من حال الطوارىء كامكانية السلطات مواصلة اقالة الموظفين المرتبطين ب"المجموعات الارهابية" لثلاث سنوات.

كما ان الموظفين في القطاع العام الذين عينوا خلال فرض حال الطوارىء على رأس مؤسسات يشتبه بان لديها صلات ب"منظمات ارهابية" ان يبقوا في مواقعهم لثلاث سنوات.

وبين التدابير الاخرى حظر التظاهرات والتجمعات بعد مغيب الشمس الا اذا حصلت على ترخيص. ويمكن للسلطات المحلية فرض قيود للوصول الى بعض المناطق وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق احيانا الى 12 يوما.

وتبني هذا القانون يأتي بعد اسبوع من رفع حال الطوارىء الذي فرض بعد ايام من الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.

وحملت انقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عقدين، مسؤولية الانقلاب وهو ما ينفيه بشدة.

وفي اطار حال الطوارىء طاردت السلطات التركية خلال عامين الانقلابيين ومناصريهم المفترضين وايضا معارضين موالين للاكراد متهمين ب"الارهاب" ووسائل اعلام منتقدة ومنظمات غير حكومية.

ومنذ الانقلاب اودع 80 الف شخص يشتبه بصلاتهم بالانقلاب او ب"الارهاب" السجن واقيل اكثر من 150 الف موظف.

وقبل تصويت النواب الاربعاء رفعت وزارة الداخلية الغاء جوازات سفر اكثر من 155 الف شخص حرموا من هذه الوثائق اثناء فرض حال الطوارىء بحجة اقترانهم ب "مشتبه بهم".

