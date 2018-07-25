الرئيس الصيني: الحمائية توجه ضربة قوية للتجارة العالمية

جوهانسبرغ: قال الرئيس الصيني شي جينبيغ الاربعاء انه لن يكون هناك "فائزون" في اي حرب تجارية، في تحذير مباشر للرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية.

وقال شي في افتتاح قمة بريكس للاقتصادات الناشئة في جوهانسبرغ "يجب رفض الحرب التجارية لانه لن يكون فيها فائزون".

واضاف "تتزايد الاحادية والحمائية وتوجه ضربة قوية للتعددية والنظام التجاري المتعدد الاطراف"، دون ان يذكر الولايات المتحدة بالاسم.

وقال "نحن نواجه خيارا بين التعاون والمواجهة، بين الانفتاح وسياسة الابواب المغلقة، بين الفائدة المشتركة ومقاربة افقار الجار".

واضاف "لقد وصل المجتمع الدولي مرة اخرى عند مفترق جديد".

ويعقد قادة بريكس للاقتصادات الناشئة - البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب افريقيا - قمة سنوية تستمر ثلاثة ايام تركز على تهديد الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه مستعد لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 500 مليار دولار، وقال ان فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة سببه التلاعب غير المنصف بالعملة.