السجن في إندونيسيا لمسيحي بتهمة الإساءة للإسلام

ميدان: حُكم على مسيحي في أندونيسيا بالسجن أربعة اعوام لأنه وصف النبي محمد بالخنزير على حسابه في فيسبوك، وذلك بموجب قانون مثير للجدل في أكبر بلد إسلامي في العالم.

وهتف عشرات المسلمين المتشددين "الله أكبر" لدى تلاوة الحكم الثلاثاء في محكمة ميدان (غرب) التي دانت الطالب مارتينوس غولو (21 عاما) لانه شتم الاسلام عبر نشر الحقد والكراهية.

واعلن رئيس المحكمة سعيد الدين بغريانغ ان "المتهم اساء استخدام المعلومات عن طريق التسبب بصدمة للمؤمنين عبر حسابه في فيسبوك وحكم عليه بالسجن اربعة أعوام".

وحكم على الطالب ايضا بدفع غرامة تبلغ مليار روبيه (59،750 يورو) او السجن ستة اشهر اضافية.

وقد حكم عليه لأنه انتهك القانون المتعلق بالمعلومات الالكترونية الذي يعاقب كل عملية نشر للكراهية.

وتنتقد هذا القانون منظمات غير حكومية آخذة عليه بأنه غامض ويفتح الطريق لملاحقات جنائية ضد اقليات ومنتقدي السلطة.

وفي 2017، أدين الحاكم السابق المسيحي لجاكرتا، باسوكي تهاجا بورناما، الملقب أهوك، تطبيقا لقانون آخر حول التجديف، بالسجن سنتين بعدما ادلى بتصريح مثير للجدل خلال الحملة الانتخابية لانتخاب الحاكم.

وتسببت هذه القضية بتظاهرات ضخمة في جاكرتا ضد اهوك وسلطت الضوء على النفوذ المتزايد للمسلمين المحافظين الداعين الى خط متشدد في هذا البلد البالغ عدد سكانه 260 مليون نسمة يعتنق القسم الاكبر منهم الاسلام بصيغته المعتدلة.

وفي الوقت الراهن، يمضي اهوك الذي خسر الانتخابات، عقوبة السجن.