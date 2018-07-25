السعودية تدرس أربعة عروض لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح

الرياض: حصلت السعودية على أربعة عروض لمشروع انتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، حسب ما أعلنت السلطات الاربعاء، ضمن خطة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت وزارة الطاقة والصناعة السعودية في بيان ان الشركات الاربع التي تقدمت بالعروض هي الشركة الفرنسية للكهرباء "إي دي إف"، و"إنجي" الفرنسية، و"أكوا باور" السعودية، و"إينل غرين باور" الايطالية.

وستعلن السلطات في 18 ديسمبر المقبل عن الفائز بالمناقصة الخاصة بالمشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 500 مليون دولار وتقدر طاقته الانتاجية بنحو 400 ميغاوات.

وقالت الوزارة ان المشروع يأتي "ضمن جهود تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة"، مشيرة الى ان المشروع سيسهم في توليد طاقة كهربائية تغذي حوالى 70,000 منزل في الجوف.

وتحاول السعودية وغيرها من دول الخليج خفض انفاقها على الطاقة وتنويع مصادرها بعيدا عن النفط. والنفط والغاز هما المصدران الرئيسيان للطاقة في دول الخليج، وبينها السعودية، اكبر مصدّر للنفط في العالم.

وتخطط السعودية لزيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل الى 3,45 غيغاوات في 2020 و9,5 غيغاوات في 2023.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، اعلن وزير الطاقة خالد الفالح عن برنامج للطاقة المتجددة تصل قيمته الى 50 مليار دولار ويشمل مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية.

