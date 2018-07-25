وفاة ماركيوني الرئيس الرمزي لفيات كرايزلر وفيراري

روما: أعلنت مجموعة فيات كرايزلر الايطالية-الاميركية للسيارات ان رئيسها الرمزي رئيس فيراري سابقا الايطالي سيرجيو ماركيوني توفي الاربعاء عن سن 66 عاما.

وكان ماركيوني ادخل المستشفى اواخر حزيران/يونيو الماضي بسبب مضاعفات جراء خضوعه لعملية جراحية في الكتف الايمن --حسب الاعلان الرسمي-- في مستشفى في زوريخ، قبل أن "تتدهور حالته الصحية" الجمعة الماضي وفقا لما أشارت اليه صحيفة "لا ريبوبليكا".

وقال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفرنسي جان تود في بيان "سيرجيو أنجز عملا هائلا في صناعة السيارات ورياضة السيارات في العالم. لقد كرس وقته بالكامل لاعادة هيكلة مجموعة فيات-كرايزلر وسهرخر كل طاقته ليعيد سكوديريا فيراري الى القمة"، مضيفا "كان رجلا محبوبا، نزيها وشجاعا".

وقال رئيس مجموعة "ليبرتي ميديا" مالكة حقوق الفورمولا واحد، الأميركي تشايس كاري في بيان "كان قائدا عظيما ليس فقط في الفورمولا واحد وفي عالم السيارات ولكن أيضا في عالم الاعمال بشكل عام"، مضيفا "كان يقوم بالادارة بالكثير من الشغف والطاقة والحكمة وألهم الكثير من حوله. مساهماته في الفورمولا واحد لا حد لها".

من جهته كتب رئيس الغريم التقليدي مرسيدس توتو وولف في تغريدة بحسابه في تويتر "إنه يوم حزين لنا جميعا في الفورمولا واحد. لقد فقدنا دعما كثيرا لرياضتنا، منافسا شرسا وحليفا وصديقا".

واعلن صانع السيارات فيراري السبت الماضي تعيين جون الكان، حفيد جاني انييلي، رئيسا لمجلس الادارة ولويس كاميليري رئيسا تنفيذيا بدلا من ماركيوني.

وشرحت فيراري في بيان السبت "علم مجلس ادارة فيراري المجتمع اليوم وبحزن كبير ان رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي سيرجيو ماركيوني لن يكون قادرا على العودة الى العمل"، مضيفا "سمى مجلس الادارة جون الكان كرئيس لمجلس الادارة وسيقترح للمساهمين في اجتماع سيدعى اليه في الايام المقبلة تسمية لويس كاميليري في منصب الرئيس التنفيذي".

ونجح ماركيوني، خلال 14 عاما في رئاسة فيات، بإعادة هيكلة إحدى اكبر الشركات الخاصة في إيطاليا، بداية عن طريق وضع الشركة على السكة الصحيحة، وثانيا بالشراكة عام 2009 مع العملاق الاميركي كرايزلر، وتسليط الضوء على الانشطة الثقيلة المحركات/الشاحنات في عام 2011 من أجل تأسيس شركة +سي أن إتش+ للصناعة"، قبل ان يعمد في كانون الثاني/يناير 2016 الى فصل "الجوهرة" فيراري عنهما.

ويحمل ماركيوني ايضا الجنسية الكندية حيث تلقى علومه العالية في تورونتو فحصل على دبلوم في الفلسفة والحقوق من جامعة يورك، واجازة في الاقتصاد والتجارة من جامعة ويندسور.

وفي 1985، حصل على شهادة الدكتوراة في القانون التجاري، وعين بعد عامين مدعيا قانونيا ومحاميا في مقاطعة اونتاريو، واشتهر خصوصا في عالم المال بعد نجاحه في اصلاح المجموعة المصرفية السويسرية (سوسييتيه جنرال سويس) في غضون عامين بعد تعيينه مديرا عاما لها عام 2002.

وانتقل ماركيوني الى العمل في مجال السيارات واصبح عضوا في مجلس ادارة فيات في ايار/مايو 2003، بعد وفاة مالكها اومبرتو انييلي واستقالة جوزيبي موركيو بعد رفض العائلة تعيينه رئيسا لها، ثم اصبح مديرا عاما للمجموعة في الاول من حزيران/يونيو 2004، وتدرج في المناصب حتى اصبح رئيسا رمزيا لها.

وكان الصناعي ورجل الاعمال ماركيوني يشغل منذ 2008 منصب نائب رئيس غير تنفيذي لمجموعة "يو اس بي" المصرفية السويسرية، وايضا عضوا في مجلس ادارة شركة فيليب موريس الدولية.