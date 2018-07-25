روحاني يضخ دماء شبابية في حكومته

نصر المجالي: ينتظر أن تشهد إيران تعديلات حكومية جديدة، بعد شهر من تلميحات عن هذه التعديلات في يونيو الماضي، وأعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان التعديلات التي تشهدها الحكومة قد تستوجب ضخ دماء جديدة وطاقات شبابية، وسنعمل على ذلك إذا لزم الأمر.

وفي إطار التغييرات المنتظرة، أعلن محمد باقر نوبخت رئيس منظمة التخطيط والموازنة والمتحدث باسم الحكومة الايرانية عن استقالته من جميع مسؤولياته المناطة اليه.

وأكد نوبخت على هامش اجتماع مجلس الوزراء الايراني، يوم الاربعاء، أنه يفضل الاستقالة طواعية من مسؤولياته لافساح المجال امام التعديل الوزاري المزمع.

محافظ المركزي

وعين مجلس الوزراء الايراني ، عبد الناصر همتي محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا للسابق ولي الله سيف. وثمن روحاني بعد تصويت مجلس الوزراء على تعيين محافظ البنك المركزي الجديد، الجهود التي بذلها المحافظ السابق ولي الله سيف على مدى توليه المنصب.

ووصف روحاني المحافظ الجديد عبدالناصر همتي بانه يمتلك خبرات قيمة في قطاع المصارف والتأمين.

وأكد الرئيس روحاني أن من أولويات محافظ البنك المركزي الجديد اصلاح النظام المصرفي والسياسات المالية والنقدية وتحسين الروابط المصرفية مع العالم وتنمية الاتفاقيات النقدية الثنائية وصون ومراقبة احتياطي النقد الاجنبي للبلاد.

يذكر أن عبدالناصر همتي كان يشغل منصب مديرعام شركة التأمين المركزية، وسبق أن تولى رئاسة بنك "ملي" الحكومي.

قائمة وزارية

وكانت صحيفة (سازندكي) الإيرانية كشفت في عددها الصادر يوم الأربعاء عن قائمة الوزراء المرشحين لترك مناصبهم في حكومة روحاني على خلفية الأزمة الاقتصادية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أعلن الأسبوع الماضي عن تغيير الفريق الاقتصادي بالحكومة. ولم يصدر تعليق من الحكومة الإيرانية بعد رداً على ما نشرته صحيفة سازندكي نقلاً عن مصادر مطلعة.

وتعرضت سياسات روحاني الاقتصادية خلال الأشهر الماضية إلى انتقادات واسعة بسبب تراجع قيمة العملة الإيرانية وارتفاع الأسعار.

وبحسب الصحيفة، فإن المتحدث باسم الحكومة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، محمد رضا نوبخت، سيترك منصبه للبرلماني الإصلاحي غلام رضا تاجغرون، الذي يرأس حالياً لجنة التخطيط والميزانية والمحاسبات في البرلمان الإيراني.

منصب لنوبخت

وأضافت الصحيفة أن نوبخت سيتولى منصب وزير العلوم، وسيكون وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان ضمن أبرز التغييرات في الحكومة الإيرانية. لكن الصحيفة ذكرت أنه مرشحاً لوزارة الرفاه إذا ما أقرت الحكومة فصل وزارة الرفاه والعمل إلى وزارتين.

وتابعت أن روحاني يريد إعادة وزير الاقتصاد السابق محمد طيب نيا الذي شغل المنصب بين عامي 2013 و2017 إلى منصبه بدلاً من كرباسيان. كما اشارت إلى إقالة رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف من منصبه دون أن تكشف عن خيار روحاني لرئاسة البنك المركزي قبل عشرة أيام من بدء المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية بعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي.