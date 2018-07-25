عقوبات ضد أفراد وكيانات على علاقة ببرنامج سوريا الكيميائي

واشنطن: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية اشخاص وخمس كيانات ساعدت في تشكيل شبكة مشتريات لبرنامج سوريا للاسلحة الكيميائية، بحسب ما صرح مسؤولون الاربعاء.

وتستهدف الخطوة التي تأتي بالتنسيق مع فرنسا، شبكة المشتريات للمركز السوري للدراسات والبحوث الذي قالت وزارة الخزانة الاميركية انه مسؤول عن تطوير الاسلحة الكيميائية.

وقال سيغال ماندلكر، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان ان "استخدام سوريا الفظيع للاسلحة الكيميائية بما في ذلك الهجمات على نساء واطفال أبرياء، لا يزال راسخا في اذهاننا".

واضاف "اليوم نحن نواصل حملتنا لوقف هجمات نظام (الرئيس السوري بشار)الاسد الشرسة من خلال استهداف شبكات المشتريات التي دعمت برنامجه للاسلحة الكيميائية".

والاحد جددت فرنسا تجميدها لاصول 24 كيانا وفردا من نفس الشبكة بسبب تزويدها بمختلف انواع الدعم للمركز، بحسب مسؤولين اميركيين.

وبين الكيانات التي استهدفتها عقوبات وزارة الخزانة شركة مقرها لبنان تدعى "شركة قطرنجي للالكترونيات" التي لها عمليات في سوريا والصين ومصر وفرنسا "لانها وفرت او حاولت ان توفر الدعم المالي والفعلي والتكنولوجي او غيره من اشكال الدعم او السلع او الخدمات لدعم المركز السوري للدراسات والابحاث".

واستهدفت العقوبات كذلك شركة "توب تكنولوجيز" اللبنانية المتخصصة في استيراد وتصدير المكونات الالكترونية.