اسلام اباد: ندد شهباز شريف زعيم احد ابرز الاحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الباكستانية الاربعاء بما اعتبره عمليات "تزوير فاضحة" خلال عمليات الاقتراع، في حين لا يزال الفرز جاريا، وأعلن ان حزبه "الرابطة الاسلامية-نواز" الذي يحكم منذ خمس سنوات "سيرفضها".

وقال شريف "هذه عمليات تزوير فاضحة بحيث بدأ الجميع في البكاء. ما فعلوه اليوم يعيد باكستان الى الوراء 30 عاما (...) نحن نرفض هذه النتيجة". واضاف في مؤتمر صحافي عقده في لاهور ان "الناس لن يتقبلوها".

وكتب حزب "الرابطة الاسلامية-تواز" على تويتر انه "يرفض تماما نتائج الانتخابات العامة للعام 2018 بسبب مخالفات واضحة وواسعة النطاق". واضاف "لقد تم احتساب النتائج في غياب مسؤولي الانتخابات التابعين لنا".

كما اشتكى بيلاوال بوتو زرداري زعيم حزب الشعب الباكستاني من خلل كبير في الجهاز الانتخابي وكتب على تويتر ان مرشحيه "يشتكون من طرد مسؤولي الانتخابات التابعين لنا من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد. هذا (شيء) لا يُغتفر وفضيحة".