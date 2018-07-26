روما: شبّهت مجلة إيطالية دينية الأربعاء بـ"الشيطان" وزير داخلية إيطاليا اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الذي تعهد بوقف وصول المهاجرين إلى البلاد وبتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ووضعت مجلة "فاميليا كريستيانا" عنوانا عريضا يقول "تراجَع يا سالفيني"، في استعارة من العبارة الكاثوليكية "فادي ريترو ساتانا" التي استخدمت في العصور الوسطى لدرء الشر وتعني "تراجع أيها الشيطان".

وكتبت المجلة "مؤتمر الأساقفة والمجموعات الدينية: الكنيسة ترد على اللهجة العدائية لوزير الداخلية".

واضافت "لا شيء شخصيًا أو عقائديًا، إنه الإنجيل فحسب".

وأثارت هذه المقارنة الحادة غضب الوزير وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف سالفيني الذي ظهر مرارا وهو يحمل سبحة وإنجيلا خلال حملته الانتخابية، ما دفعه الى اللجوء الى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استنكاره.

وكتب على تويتر "وصل الأمر بفاميليا كريستيانا إلى أن تُشبّهني بالشيطان".

وأضاف "أنا لا أدعي أنني اعظ احدا ولست مسيحيا كاملا، لكنني لا أظن أنني أستحق هذا".

وتابع "ما يعزّيني في الحقيقة، هو أنني أتلقّى يوميا دعم عدد كبير من الرجال والنساء في الكنيسة".

منذ وصوله إلى السلطة في حزيران/يونيو الماضي، اتخذ سالفيني موقفا متشددا من المهاجرين، وأمر في قرار مثير للجدل بإغلاق مرافئ البلاد أمام المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر.

وبينما لاقى القرار استحسان ثلثي الإيطاليين وفق ستة استطلاعات للرأي، فإنّ شخصيات دينية كاثوليكية انتقدت القرار علانية.

وقبل أسبوعين نفّذ كهنة وراهبات احتجاجا ضد سياسة سالفيني أمام مجلس النواب.

كذلك، أصدر مؤتمر الأساقفة في ايطاليا بيانًا، بعد اكتشاف جثتين في قارب مطاطي قبالة ساحل ليبيا الأسبوع الماضي، أدان فيه "مأساة يجب ألا نعتاد عليها".

والأحد تناول البابا فرنسيس قضية السفن الغارقة امام ساحل ليبيا وأطلق نداء طالب فيه المجتمع الدولي بـ"ضمان الأمن والاحترام لحقوق الجميع وكراماتهم".

