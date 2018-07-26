السعودية تعلّق شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب

الرياض: ‏أعلن وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح، أن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب.

وأشار الفالح إلى تعرض ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل عناصر الحوثي في البحر الأحمر صباح الأربعاء بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وأسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع، أية إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر الذي كان سيؤدي إلى كارثة بيئية، ويجري الآن سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي.

وقال وزير الطاقة إن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري وموقت، مؤكدًا أن تهديدات العناصر الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.