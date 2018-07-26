واشنطن وبروكسل ستعملان معا لإصلاح منظمة التجارة

واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيعملان معا لإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وقال ترمب "سنعمل بشكل وثيق مع شركاء يُشاطروننا أفكارنا، لإصلاح منظمة التجارة العالمية ومعالجة مشكلة الممارسات التجارية غير العادلة بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا (...)".

وهذه التصريحات تستهدف بشكل مباشر الصين التي كان البيت الأبيض قد ندد بممارساتها.

وانتقد ترمب مرارا وبشكل علني عمل منظمة التجارة العالمية.

من جهته، أقرّ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، عبر قناة "سي إن بي سي"، بأنّ المنظمة يجب أن "تُواصل إصلاح وتحديث نظام" التجارة العالمي.