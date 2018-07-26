اسبانيا لا تستبعد إرجاء موعد بريكست

مدريد: صرح وزير الخارجية الاسباني جوزب بوريل الاربعاء انه لا يستبعد اتفاق دول الاتحاد الاوروبي على ارجاء المهل المحددة لخروج بريطانيا من التكتل وتجنب فشل المفاوضات حول بريكست.

ويفترض ان تغادر بريطانيا الاتحاد في نهاية مارس 2019. ويريد الطرفان التوصل الى اتفاق بحلول نهاية تشرين الاول/اكتوبر ليتم ابرام النص في الوقت المحدد. لكن الجانبين اكدا انهما يستعدان لفرضية فشل في المفاوضات.

ةقال برويل في لقاء مع الصحافة الاجانبية "يبدو لي من المستحيل تصور ان الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة سيصلان الى يوم يقولان فيه انه طلاق قاس ولينتزع كل طرف ما يستطيع. سنخسر الكثير نحن وهم".

واضاف الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي ان "ما هو ليس مستحيلا هو ان يصل موعد انتهاء المهلة وام يكون هناك اتفاق باجماع كل دول الاتحاد لارجاء الموعد. لكن يجب التوصل الى اتفاق".