أعضاء طائفة اوم أعدموا شنقا في اليابان

طوكيو: أعلنت الحكومة اليابانية ان الاعضاء ال13 في طائفة "أوم الحقيقة المطلقة" المسؤولة عن اعتداء بغاز السارين في مترو طوكيو في 1995، الذين نفذت احكام الاعدام فيهم على دفعتين مطلع تموز/يوليو والخميس، اعدموا شنقا.

وقالت وزيرة العدل اليابانية يوكو كاميكاوا للصحافيين "امرت بتنفيذ احكام الاعدام هذه بعدما فكرت مليا" في الامر.

وجاءت تصريحات كاميكاوا بعد اعدام ستة من الاعضاء السابقين في الطائفة الخميس. وكانت السلطات اليابانية اعدمت في السادس من تموز/يوليو زعيم الطائفة شوكو اساهارا (اسمه الاصلي شيزو ماتسوموتو) مع ستة من اتباعه.

وقالت وزيرة العدل اليابانية ان الجرائم التي ارتكبتها هذه الطائفة "يجب الا تتكرر ابدا" وحكم الاعدام "كان حتميا".

وصدرت احكام مختلفة على 190 عضوا آخر في الطائفة التي وصل عدد اتباعها الى عشرة آلاف شخص.

وكان الهجوم بغاز السارين الذي وقع في 20 آذار/مارس 1995 اسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 6300 آخرين. وتتهم الطائفة بقتل 29 شخصا وجرح 6500 آخرين في المجموع.

وثبت القضاء في 2006 حكم الاعدام الذي صدر على اساهارا.