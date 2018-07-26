إنفجار أمام السفارة الأميركية في بكين

بكين: وقع انفجار قوي قرب السفارة الاميركية في بكين الخميس، حسبما ذكر شهود عيان على مواقع للتواصل الاجتماعي.

واظهر تسجيل فيديو تم نشره تصاعد الدخان امام المجمع الدبلوماسي في العاصمة الصينية فيما كانت الشرطة تضرب طوقا امنيا في المنطقة، وقال شهود عيان ان انفجارا وقع.

ويبدو ان الموقع المستهدف مجاور للمكان الذي يصطف فيه المواطنون عادة لدخول السفارة لاجراء مقابلات التأشيرات.

غير ان التفاصيل لا تزال غير واضحة لتضارب تقارير الشهود العيان.

ورفضت السفارة الاميركية التعليق، كما تعذر الاتصال بقوات الامن الصينية.

والحي الدبلوماسي الذي وقع فيه الانفجار هو في ضواحي بكين ويضم العديد من السفارات، ومنها بعثات الولايات المتحدة والهند واسرائيل.