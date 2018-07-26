الأردن لن يجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم

عمان: قال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ان بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين على العودة الى بلدهم، مؤكدا ان المملكة تعمل مع شركائها من اجل ايجاد "البيئة" التي تسمح ب"العودة الطوعية" لهؤلاء اللاجئين.

وقال الصفدي في مقابلة مع قناة "المملكة" الاردنية ليل الاربعاء الخميس "نحن لن نجبر أحد على العودة (...) مسألة عودة اللاجئين مسألة طوعية، ونحن نعمل مع شركائنا على ايجاد بيئة تسمح على العودة الطوعية".

واضاف ان "الكلام مبكر (عن هذا الموضوع) الروس يتحدثون الان عن افكار وانا تحدثت مع (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف قبل ايام بسيطة، وقال ان لديهم افكار من اجل عودة اللاجئين"، مشيرا الى انه سيلتقي وفدا روسيا الخميس للاستماع الى هذه الافكار وبحث مسألة عودة اللاجئين.

واكد الصفدي "اننا نريد ان تبدأ عملية عودة اللاجئين الى بلدهم ليعيشوا بحرية وكرامة وأمن واستقرار"، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ان بلاده "تحترم التزاماتها القانونية وحقوق الانسان".

وكان الصفدي بحث الاحد في اتصال هاتفي مع لافروف "موضوع عودة اللاجئين السوريين" الى بلادهم بهذا الصدد، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الاردنية.

ويستضيف الاردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

واعتبرت الأمم المتحدة الإثنين أنّ عودة السوريين من البلدان التي لجأوا إليها في الشرق الأوسط، إلى بلدهم، وهي مسألة تم التباحث فيها بين واشنطن وموسكو، "يجب أن تتم بشكل طوعي وليس على نحو قسري".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "مبدئيا، عودة الناس إلى ديارهم يجب أن تكون طوعية وأن يتم تحقيقها بكرامة وبأمان"، مشددا على أنه "يجب ألا يتم إجبار أحد على العودة" إلى بلده.

واقترحت روسيا على الولايات المتحدة التعاون لضمان عودة اللاجئين الى سوريا بعد ايام على قمة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة.

وقال المسؤول الكبير في الوزارة الجنرال ميخائيل ميزينتسيف في بيان "ارسلنا الى الجانب الاميركي اقتراحات ملموسة حول تنظيم العمل لضمان عودة اللاجئين الى ديارهم".

واوضح ان هذه المقترحات "تأخذ في الاعتبار الاتفاقات بين الرئيسين الروسي والاميركي خلال قمتهما في هلسنكي" الاثنين.

وقال المصدر ان روسيا تقترح وضع خطة مشتركة حول عودة اللاجئين السوريين الى المناطق التي كانوا يقيمون فيها قبل اندلاع النزاع خصوصا الذين فروا الى الاردن ولبنان.

لهذه الغاية تقترح موسكو انشاء مجموعة عمل تضم الروس والاميركيين والاردنيين استنادا الى مركز التنسيق الروسي الاردني في عمان وانشاء مجموعة مماثلة في لبنان.