عراك بالجو في مقصورة طائرة عراقية يهدد حياة الركاب

إيلاف من لندن: تسبب عراك بالايدي بين قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية ومساعده وهي تحلق قادمة من مدينة مشهد الايرانية الى بغداد بتهديد حياة 157 راكبًا على متنها ما دفع وزارة النقل العراقية الى فتح تحقيق بالحادث ووقفهما عن العمل.

ونشب العراك بين قائد الطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع 37 الف قدم في رحلتها من مدينة مشهد الى العاصمة العراقية بسبب وجبة غداء.

وبحسب مساعد قائد الطائرة التابعة للخطوط الجوية العراقية فانه بعد ساعة من إقلاع الطائرة من مطار مشهد حصلت مشادة كلامية مع قائدها بسبب رفضه لتناول المساعد وجبة الطعام وقيامه باعادتها إلى المضيفة الجوية على نحو غير لائق والتلفظ بكلمات بذيئة بعدها تطورت المشادة إلى اشتباك بالأيدي تسبب في إصابات لكليهما، كما قال.

وقررت وزارة النقل فتح تحقيق في الحادث وإيقاف قائد الطائرة ومساعده عن العمل ريثما ينتهي التحقيق معهما.

وقالت الوزارة في بيان أمس إنها أحالت "طيارين تشاجرا في الجو" الى التحقيق متوعدة بعقوبات مشددة. وعبرت عن أسفها لتناول مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحادث بهدف الإساءة لشركة الخطوط العراقية.

ومن جهتها قالت الشركة إنه "انطلاقا من مبدأ الشفافية وحتى لا نترك المجال للمضللين والمطبلين نعلن أمام الناس عن قيام وزارة النقل بفتح التحقيق مع الطيارين الذين تشاجرا في الجو وقد صدرت الأوامر سلفاً بإيقافهما عن الطيران".

وأكدت تكليف مفتش عام الوزارة باتمام الإجراءات الاصولية بحقهما... مشددة بالقول إنه "لن يكون هناك أي تهاون مع أي طرف ولن تكون أمامهما أي فرصة للإفلات من العقوبات المشددة وسيواجهان اشدها أقلها الحرمان من الطيران مدى الحياة".

وتناول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي شهادة مسافر على متن الرحلة إشار فيها الى تدخل عناصر أمن الطائرة لفك الاشتباك بين قائد الطائرة ومساعده والذي أدى إلى تحطم أجزاء من مقصورة القيادة حيث كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم.

يشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية وهي أكبر خطوط للملاحة الجوية في العراق وعضو في الاتحادين العربي والدولي للنقل الجوي كانت تأسست عام 1945 من قبل جمعية الطيران العراقية.