حموشي يحقّق في صفقات المديرية العامة للأمن الوطن

الرباط: يواصل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، حملة "الأيادي النظيفة" بتخصيصه لجان تفتيش عهد إليها القيام بمراقبة لوجستيك المديرية العامة من سيارات ومحطات بنزين وآليات العمل بجميع أصنافها.

وكتبت "المساء" أن لجانًا خاصّة حلّت بولايات الأمن، التابعة لمديريات التجهيز والميزانية، للوقوف على مصاريف عدد من المناطق الأمنية وكيفية تدبير الميزانية المخصصة لكل مصلحة.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإن اللجان الجديدة تهدف إلى عقلنة تسيير مالية المديرية العامة للأمن الوطني، والرفع من مستوى الأداء والتخليق والحكامة الجيدة.

وأضافت الصحيفة نسبة الى المصادر نفسها ان حموشي ينوي، بتعيينه لجانًا خاصة تضم مسؤولين كباراً، تتبع كافة الصفقات والمشتريات والبيانات، والبقاء قريباً من عمل مديرية التجهيز، التي تتحكَّم في ميزانية التسيير والاستثمار ومراقبة وتتبع الصفقات.

وأضافت "المساء" أن حموشي أخضع صفقات المديرية العامة للأمن الوطني لشروط جديدة في إطار مقاربة تجمع بين الحكامة الجيدة، وتشجيع التنافسية بين مختلف الفاعلين المتقدمين بطلبات الترشح للفوز بالصفقة. ومن بين أهم هذه الشروط إحداث قسم واحد يجمع مختلف الصفقات لتسهيل التدبير الفعال والعقلنة، عوض تشتيت الملفات على عدد من المصالح، وهو ما يعقد المراقبة ويحول دون الفعالية المتوخاة من الصفقات العموميّة.

أفارقة مقيمون بالمغرب يتزعمون شبكات لتهريب البشر

الصّحيفة نفسها كتبت أن مصادر حقوقية بشمال المغرب كشفت أن أفارقة حصلوا على بطائق الإقامة يتزعمون شبكات لتهريب البشر.

وأضافت "المساء" أن هناك ارتفاع في نشاط عصابات تهريب البشر بمدينة الناظور (شمال)، إذ أوضحت رسالة وجَّهها رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المتابعة الميدانية التي يقوم بها فرع الجمعية أظهرت ازدياداً مضطرداً لنشاط عصابات متخصّصة في الاتجار بالبشر فرضت على المهاجرين الأفارقة الذين يريدون الهجرة إلى أوروبا، مبالغ مالية مهمة يضطرون إلى دفعها لمهربين من جنسيات إفريقية يتنقلون بكل حرية إلى الناظور انطلاقاً من مدن أخرى كوجدة والدار البيضاء، بعد استفادتهم من حملة التسوية وحصولهم على بطائق الإقامة بالمغرب.

آبار عشوائيّة تستنفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

الصّحيفة ذاتها كتبت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملف آبار عشوائيّة بمحلات لغسل السيارات بعمالة ( محافظة)مقاطعات الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء.

وأضافت "المساء" أن محققين زاروا مجموعة من محلات غسل السيارات، التي قام أصحابها بحفر آبار، بطريقة غير قانونية، من أجل استغلالها في نشاطهم التجاري للتقليل من كلفة الخدمات التي يقدمونها، دون أي مراعاة للخطورة التي يمكن أن تشكلها الآبار المحفورة على البنايات المُجاورة.

فرنسا تتَّجه إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة

"الأحداث المغربية" كتبت أن الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي صادقت على مشروع قانون للهجرة واللجوء والاندماج.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن أهم ما تضمنه القانون، الذي تم تسريع المصادقة عليه قبل خروج النواب الفرنسيين في إجازتهم الصيفية، إجراءات مشدّدة على الهجرة غير الشرعية تستهدف مواطني شمال إفريقيا، في مقدمتهم المغاربة، باعتبارهم أكثر الجنسيات الموجودة بشكل غير قانوني، القانون الجديد تضمن مادة تقضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا الدول التي لا تتعاون مع الجانب الفرنسي من أجل ترحيل رعاياها غير القانونيين.

المغرب يفشل مخططاً استفزازياً جديداً لـ"بوليساريو"

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"العلم" لسان حال حزب الاستقلال التي كتبت أن الأجهزة الأمنيّة المغربية تمكّنت من إفشال مخطط انفصالي جديد لاستفزاز المغرب انطلاقا من الشواطئ الجنوبيّة للمملكة.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن المُخطط كان يهدف إلى استغلال إمكانيات التخييم الكثيرة التي تتيحها الشواطئ بالأقاليم الجنوبيّة للمملكة، خاصّة شاطئ "فم الواد" بمدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء المغربية، عبر دفع مجموعة من الأشخاص، المسخرين من طرف عملاء جبهة البوليساريوالانفصالية، إلى نصب خيام في هذه الشواطئ بدعوى التخييم، ثم إقناع شباب يافع من هذه الأقاليم بالإقبال على هذه المخيّمات.

وأضافت "العلم" أن مخطّط "بوليساريو" كان يهدف كذلك إلى تحويل المخيم إلى حركة احتجاجية على غرار مخيم "اكديم إيزيك"، حينما تقدّر الجهة الخارجية أن الأعداد استكملت.

