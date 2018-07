تدمير نجمة دونالد ترمب في هوليوود

واشنطن: أقدم شخص مجهول على تحطيم نجمة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على ممشى المشاهير في مدينة هوليوود الأميركية.

وأوضحت الشرطة أن شخصًا استخدم مطرقة لتدمير نجمة ترمب صباح الأربعاء، وقد سلّم نفسه إلى قسم الشرطة في بيفرلي هيلز، مع العلم أنها رممت بعد حادثة مشابهة في عام 2016.

لماذا تخرب النجمة؟

ونقلت محطة تلفزيونية محيلة عن أحد الشهود قوله إنه عندما شاهد الشخص وهو يخرب نجمة ترمب، سأله "لماذا تخرب هذه النجمة؟ ما الذي فعله دونالد ترمب لك؟"، إلا أن الرجل لم يرد وسارع إلى مغادرة المكان.

وخلال تحطيمها لأول مرة، ادعى رجل أنه يحاول امتلاك النجمة ليبيعها في مزاد علني لدعم النساء اللاتي اتهمن ترمب بسوء السلوك الجنسي.

Trump's star on the Hollywood Walk of Fame was destroyed with a pickax this morning. 🤣🤣🤣#WednesdayWisdom#WednesdayMotivation pic.twitter.com/8FUe05jQJk