GMT 9:26 2018 الخميس 26 يوليو GMT 9:31 2018 الخميس 26 يوليو  :آخر تحديث
تعرضت للتخريب أكثر من مرة

تدمير نجمة دونالد ترمب في هوليوود

صحافيو إيلاف
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واشنطن: أقدم شخص مجهول على تحطيم نجمة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على ممشى المشاهير في مدينة هوليوود الأميركية.

وأوضحت الشرطة أن شخصًا استخدم مطرقة لتدمير نجمة ترمب صباح الأربعاء، وقد سلّم نفسه إلى قسم الشرطة في بيفرلي هيلز، مع العلم أنها رممت بعد حادثة مشابهة في عام 2016.

لماذا تخرب النجمة؟

ونقلت محطة تلفزيونية محيلة عن أحد الشهود قوله إنه عندما شاهد الشخص وهو يخرب نجمة ترمب، سأله "لماذا تخرب هذه النجمة؟ ما الذي فعله دونالد ترمب لك؟"، إلا أن الرجل لم يرد وسارع إلى مغادرة المكان.

وخلال تحطيمها لأول مرة، ادعى رجل أنه يحاول امتلاك النجمة ليبيعها في مزاد علني لدعم النساء اللاتي اتهمن ترمب بسوء السلوك الجنسي.

وقبل ذلك، قام فنان ببناء جدار صغير حول النجمة احتجاجا على خطة ترمب لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وثبتت النجمة، المصنوعة من الترياتسو (مركب من الرخام والكوارتز والجرانيت والزجاج) والنحاس الأصفر، لأول مرة في عام 2007.

وأنشئ ممشى المشاهير عام 1956 ويحمل اليوم أكثر من 2500 نجمة للمشاهير في مجالات فنية مختلفة مثل الغناء والتمثيل والإذاعة والتلفزيون والسينما.

ووضعت نجمة لترمب عندما كان يقدم مجموعة من برامج تلفزيون الواقع.


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