"كيكي" تتحدى العالم!

إيلاف من دبي: هل شاركتم في تحدي "رقصة كيكي" أم بعد؟ إن لم تشاركوا بعد فأنتم متخلفون عن المشاركة في تحد يجتاح منذ أيام مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لا تتوقف. وتحدي "رقصة كيكي" هو رقصة قصيرة يؤديها الفرد بعد ترجله من سيارته في أثناء سيرها، متمايلًا بحركات راقصة على أنغام أغنية "In My Feelings" لمغني الراب الكندي "دريك".

يغني دريك: "كيكي هل تحبيني؟ هل تركبين معي في السيارة؟ قولي إنك لن تمري بي.. وتتركيني". لكن.. من هي هذه الـ "كيكي"؟

ما زالت "كيكي" مجهولة. قال بعضهم إنها كاشيا كانتي، مقدمة البرامج التي صرح في لقاء تليفزيوني معها قبل 5 أعوام أنه يحبها. وكاشيا هذه غردت على تويتر في أبريل الماضي، أي قبل شهرين من طرح الأغنية: "فعلها ووضع اسمي في أغنية".

لكن ثمة ما يربك. ففي مقطع آخر، يغني درايك: "كي بي... هل تحبيني؟". لذا، يقول بعض آخر إنها كيانا بربر، وهي فتاة من كاليفورنيا ارتبط بها درايك في أكتوبر الماضي.



افتتحها شيغي

افتتح هذا التحدي النجم العالمي شيغي، مقدم "شيغي شو"، بنشر مقطع مصور لنفسه يرقص على أنغام الأغنية في 30 يونيو الماضي. ومن يومها، سرى الفيديو كما النار في الهشيم، فتخطى عدد مشاهداته 6 ملايين مشاهدة عبر حساب شيغي الخاص في موقع انستاغرام.

في أقل من أسبوع، شارك في التحدي أكثر من 150 ألف فيديو، إذ نشر مستخدمو تويتر مقاطع خاصة بهم وهو يرقصون الرقصة نفسها على أنغام الأغنية نفسها قرب سياراتهم في أثناء سيرها، في خرق واضح لقوانين سلامة السير والسلامة العامة.

قال شيغي لاحقًا في فيديو آخر: "أعجبت طريقتي في الرقص صديقي لاعب كرة القدم الأمريكية أوديل بيكهام، فأداها هو أيضًا قبل أن تتحول إلى هشتاغ عالمي".

نشرت مقاطع مرعبة، تضمنت أشخاصًا يسقطون من سيارتهم لعجزهم عن الوقوف وهي تسير، وأشخاصًا صدمتهم سيارات أخرى. دفع هذا بالعديد من مستخمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى شن هجوم لاذع على التحدي نفسه، إذ رأوا فيه خطرًا فرديًا وجماعيًا.

مساهمات نجومية

ما ساهم في انتشار هذا التحدي هو أن نجومًا عالميين نشروا مقاطع فيديو لهم وهو يشاركون في التحدي بأنفسهم، ومنهم الممثل ويل سميث الذي نشر على انستاغرام مقطعًا ظهر فيه متسلقًا جسرًا في العاصمة الهنغارية بودابست بطريقة غير قانونية، مؤديًا الحركات الراقصة بشكل خطر، وتحوم فوقه طائرة عمودية لتصوّره. وهو ذيّل المقطع بتعليق حذّر فيه متابعيه من أن يفعلوا ما فعله هو.







عربيًّا قام بعض النجوم بتطبيق تحدي رقصة كيكي مثل النجمة درة، فيما اختار البعض الآخر تطبيق التحدي على أنغام عربية كما فعلت دينا الشربيني، بعد أن رقصت على أنغام أغنية عمرو دياب "شوّقنا". وكتبت الشربيني تعليقًا على الفيديو: "كيكي مين.. تحيا مصر".









لكن تحدي كيكي اتجه اتجاهًا خطيرًا، بسبب تعرض كثيرين لحوادث مروعة. وحذرت دول عدة من هذا التحدي: فدولة الإمارات العربية المتحدة حذرت سائقي السيارات من تقليد "كيكي" وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر؛ وأمرت النيابة العامة في دبي بضبط وإحضار 3 من مشاهير التواصل الاجتماعي للتحقيق معه بسبب تقليدهم "كيكي". كما فرضت مصر غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف جنيه (167 دولارًا) وعقوبة بالحبس سنة لمن يقلد هذه الرقصة. كما أعلنت السلطات اللبنانية ملاحقة المخالفين بعد منع تقليد هذه الرقصة في الشوارع اللبنانية.

هاشتاغ

على وسم #كيكي، انتشرت مقاطع عربية كثيرة تقلد الرقصة، وصورًا منها المعبر ومنها الساخر. من الصور الساخرة صورة تحدي كيكي في مصر: رجل يرطض بجانب حافلة نقل عام يريد اللحاق بها. أما المغرد عزمي فنشر مقطعًا له بعزف على الكمان مؤديًا الرقصة بجانب سيارته التي تسير.

من أجمل المقاطع المنشورة على تويتر: كيكي في الغيط الصعيدي

والنسخة العربية من كيكي التي نشرها محمد صلاح

وكتب فهد الخشرمي: "بكل صراحه قل رأيك في مقاطع #كيكي في المنشن لافض فوك!!! هل تعتقد أن تقليد اي شي متاح وأمر عادي؟ أنا كإنسان مسلم أليس من المنطق والعقل أن أحتفظ بهويتي الإسلامية، ومن المفترض ألا يعنيني ما يقوم به الغير!!! أيضًا من المهم أن أعرف ما أقوم بتقليده، هل هو شيء مفيد ولا يسيء لنفسي وديني".

وقال حسام الليثي: "الآن الأمة الإسلامية تقوم بتحديات عظيمة أمام أعدائها، فشبابها الآن في الجبهة يقامون بتحدي رقصة #كيكي".

وكتب آلاء على حسابها على تويتر: "مين يعطيني سيارته ارقص فيها #كيكي"

وشارك مغردون على وسم #كيكي بمقاطع طريفة لحيوانات تمشي إلى جانب سيارة على وقع موسيقى الأغنية.