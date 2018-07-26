"روبي"... نادلة متعددة المواهب في دبي

إيلاف من دبي: يبدو مطعم "Drink and Spice Magics" من الخارج عاديًا. فهو يضج بالرواد والنوادل، وبأطباق الطعام، وبنادلة روبوتية هي الأولى من نوعها، تسير على مسارات ممغنطة مثبتة في أرضية المطعم.

"روبي"

افتتح عارف محمد مشروعه الخاص هذا في دبي ليتماشى مع رؤية واستراتيجية هذه المدينة الرقمية، مستوحيًا فكرته من رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بعد زيارة قام بها إلى مطعم في اليابان في عام 2010، حيث خدمه روبوت نادل. هناك، حادث مدير المطعم الياباني للتواصل مع الشركة المصنعة وطلب إنتاج روبوت أنثى سماها "روبي".

يقول تقرير نشرته "سي أن أن بالعربية" إن تكلفة النادلة الروبوتية وصلت إلى 155 ألف درهم. وروبي لا تلبي طلبات رواد المطعم فحسب، وإنما بُرمجت لأداء أغانٍ غربية وهندية خلال تقديم الطعام. تشحن 8 ساعات لتعمل 17 ساعة. وعلى الرغم من تكلفة روبي المادية، فإنها غير مكلفة، فلا تأشيرة دخول مطلوبة ولا بدل سكن، كل ما على صاحب المطعم فعله هو تزويدها بالتعليمات.

بعد أن يطلب الزبائن طعامهم بـ "الآيباد،" يضع الطاهي أطباق الطعام على صينية روبي فتأخذها إلى المائدة المحددة، وتساعدها نادلة في تقديم الطعام.





زي موحد

أثارت النادلة الروبوتية روبي انتباه العديد من الزبائن، ونسبت "سي أن أن بالعربية" إلى محمد قوله إنها استطاعت أن تحقق له في فترة 15 يومًا "ما لم يستطع صاحب المطعم إنجازه خلال 15 عامًا الماضية".

أراد محمد أن يكون زي روبي متلائمًا مع زي العاملين في المطعم، فألبسها لباسًا باللونين الأبيض والأزرق، ولف عنقها بوشاح.

ونقلت سي أن أن بالعربية عن محمد قوله إنه يسعى إلى تغيير لباس روبي، "وإعطائها هيئة العروس الهندية، كما سيتم الإعلان عن موعد زواجها بالروبوت الآلي الذكر خلال الشهر القادم. وأشار صاحب المطعم إلى أنه من المهم إجراء بعض التغييرات كل فترة، بهدف بث الشعور بالتشويق لدى زبائن المطعم".

يفتتح محمد فرعًا آخر لمطعمه في أكتوبر المقبل، حيث سيتواجد أكثر من رجل آلي واحد لتلبية طلبات الزبائن. وهذا المطعم، كما سابقه، يقدم أكثر من 500 صنف منوع من الأطعمة السريعة والهندية، إضافة إلى عصائر مختلفة.