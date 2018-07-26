كامبان: صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لوكالة فرانس برس ان قضية مساعده السابق الكسندر بينالا مجرد "زوبعة في فنجان"، وذلك خلال قيامه بزيارة الى جنوب غرب فرنسا.

وتابع ماكرون "قلت ما لدي أي انني أعتقد ان الامر مجرد زوبعة في فنجان"، قبل ان يلتقي وفدا من مزارعين.

وكان بينالا المسؤول السابق في قصر الاليزيه ظهر في تسجيلات فيديو وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما في الاول من ايار/مايو.

وبينالا كان في ذلك اليوم "مراقبا" الى جانب قوى الامن المنتشرة بمناسبة عيد العمال لكنه كان يحمل شارات الشرطة. ولم يطرده الاليزيه الا بعد كشف اشرطة الفيديو، وقد اعقب ذلك فتح تحقيق.