العثور على مدير سد النهضة في أثيوبيا ميتًا

أديس آبابا: عثر على مدير مشروع سد النهضة الفائق الاهمية في اثيوبيا، ميتا الخميس في سيارته باديس ابابا، بحسب وسيلة اعلام مقربة من السلطات.

وقالت اذاعة وتلفزيون "فانا" ان سيمينيو بيكيلي "عثر عليه ميتا في سيارته في ميكيل سكوير" بوسط اديس ابابا، مضيفة ان "سبب الوفاة غير معروف".

وكان سيمينيو يعد وجه هذا المشروع الضخم الجاري قرب الحدود ين اثيوبيا والسودان والذي سيكون عند تدشينه مع ستة آلاف ميغاوات (ما يعادل ستة مولدات نووية) اكبر سد في افريقيا.

وقد ادرت معه شبكة "بي بي سي" مقابلة مساء الاربعاء اكد فيها ان اشغال السد تتقدم وفق التوقعات.

وكان السد موضع انتقادات شديدة من مصر التي عبرت عن خشيتها من ان يؤثر هذا السد على النيل الذي تبلغ قيمته اربعة مليارات دولار، على مستوى تدفق مياه النيل على اراضيها الواقعة في مستوى ادنى منه. وتعتمد مصر في احتياجاتها المائية بنسبة 90 بالمئة على مياه النيل.

وفي ايار/مايو ابرمت مصر والسودان واثيوبيا اتفاقا لتشكيل لجنة علمية كلفت دراسة آثار السد.

وسيمينيو هو ثاني مسؤول في الشركة يتوفى في الاشهر الاخيرة. ففي مايو هوجم المدير المحلي للمجموعة النيجيرية دانغوتي ديب كامرا واثنين من مساعديه وقتلوا خارج اديس ابابا.

وسد النهضة هو احد المشاريع الضخمة التي تنجزها حاليا اثيوبيا التي تعمل ايضا على تطوير السكك الحديد ومجمعات صناعية بغرض تحوير اقتصادها والتصدي للفقر.

وبدأت الاشغال في السد في مستهل 2011 ويتوقع ان تبدا اثنتان من توربيناته ال 16 في انتاج الكهرباء في 2018، بحسب ما اعلنت السلطات الاثيوبية في وقت سابق من هذا العام.

ويلتقي النيل الازرق الذي ينبع من اثيوبيا مع النيل الابيض في الخرطوم ليشكلا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل ان يصب في البحر الابيض المتوسط.