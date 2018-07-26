زعيم حزب العمال يواجه انتقادات لاجتماعه مع تميم

لندن: تعرض زعيم حزب العمال البريطاني جريمي كوربن الى إنتقادات في أعقاب اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسبب سجل قطر الهزيل في مجال حقوق الانسان، رغم أن كوربن رفض في السابق أن يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترمب، كما افادت صحيفة الديلي اكسبريس.

وكان كوربن اجتمع مع الشيخ تميم يوم الاثنين قبل يوم على اجتماع أمير قطر مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ونقلت صحيفة الديلي اكسبريس عن متحدث باسم كوربن إن البحث تناول "الحروب والأزمات الانسانية في سوريا واليمن والنزاع والتوترات في الخليح والحقوق الانسانية والمدنية في عموم المنطقة وكأس العالم في 2022".

كما علقت وكالة الانباء القطرية الرسمية على اللقاء قائلة "إن الجانبين تبادلا الآراء بشأن آخر التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

المنافق!

واشار منتقدو كوربن للقائه مع أمير قطر الى إحتجاج زعيم حزب العمال في السابق على تواصل ماي مع دول في الشرق الأوسط واتهامه بريطانيا بـ"توجيه الحرب" في اليمن، واصفين موقف كوربن بالمنافق، لا سيما وان قطر متهمة بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان، "وما زالت تفرض الجلد والرجم كطرق قانونية للعقاب"، كما لاحظت صحيفة الديلي اكسبريس.

ومع ذلك تعهدت ماي بتقوية جسور التواصل مع قطر بالارتباط مع بطولة كأس العالم في الدوحة خلال اجتماعها مع الأمير تميم يوم الثلاثاء.

ودعت منظمة العفو الدولية في بريطانيا رئيسة الوزراء الى مطالبة الأمير تميم باستخدام مناسبة كأس العالم "لتغيير وضع حقوق الانسان لآلاف العمال المهاجرين في قطر".

وقالت كيري موسكوغيري، مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية، "إن قطر وعدت بسلسلة من الاصلاحات لتحسين حقوق العمال، والآن هو وقت تنفيذها". وأضافت "أن جميع العمال في قطر يجب ان يتمتعوا بالحرية لمغادرة البلد وتغيير الوظائف وفي الوقت نفسه ضمان اجور عادلة وظروف لائقة لهم".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي اكسبريس". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.express.co.uk/news/politics/994438/Jeremy-Corbyn-Qatar-Emir-Theresa-May-Downing-Street-human-rights-abuses-Donald-Trump