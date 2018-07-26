باحثون يكتشفون مادة تتيح شحن البطارية بسرعة فائقة

توصل علماء الى مواد تغيّر في أداء البطاريات لتوفر سرعة فائقة عن المعهود، وأشار الباحثون إلى ان هذا الاكتشاف من شأنه ان يحدث انقلابا في عالم المركبات الكهربائية التي تحتاج بطاريتها للشحن بسرعة كبيرة في محطات الحافلات.

لندن: أعلن باحثون اكتشاف مجموعة مواد جديدة تتيح شحن البطاريات بسرعة أكبر، وبذلك يتمكن اصحاب الهواتف الخلوية من شحن بطارياتهم في غضون دقائق والتعجيل باعتماد تكنولوجيات نظيفة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

أيونات الليثيوم

وتعتمد سرعة شحن البطارية على سرعة انتقال أيونات الليثيوم ذات الشحنة الموجبة الى القطب الكهربائي السالب حيث تُخزن. وما يعيق تصنيع بطاريات تُشحن بسرعة فائقة هو بطء انتقال هذه الأيونات الى القطب السالب عبر مواد سيراميكية عادة.

وقالت صحيفة الغارديان إن فريقاً من الباحثين في جامعة كامبردج اكتشف مجموعة مواد تُسمى أوكسيدات نيوبيوم ـ تنغستون تستطيع أيونات الليثيوم أن تنتقل عبرها بسرعة أكبر الى حد مدهش، الأمر الذي يعني سرعة أكبر بكثير في شحن البطاريات.

ونقلت الصحيفة عن عضو فريق الباحثين كينت غريفيث قوله "إن اوكسيدات نيوبيوم ـ تنغستون تختلف بصورة أساسية"، مشيراً الى ان هذه المواد التي اكتُشفت اول مرة عام 1965 ذات تكوين منفتح صلب وجسيمات أكبر حجماً من الكثير من المواد الأخرى التي تُستخدم في البطاريات.

واكتشف الباحثون ان أيونات الليثيوم تتنقل عبر هذه المواد بسرعة تزيد مئات المرات على سرعة انتقالها عبر المواد السيراميكية المستخدمة في الأقطاب الكهربائية.

اقتصادية

والأفضلية الأخرى لهذه المواد البديلة انها رخيصة ويمكن تصنيعها بسهولة. وقال غيرفيث انها سهلة التصنيع ولا تحتاج الى مركبات كيمياوية اضافية أو مذيبات.

ونوّه خبراء بأن السيارات الكهربائية ومنظومات تخزين الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة يمكن ان تشهد انقلاباً بتوفر بطاريات أفضل من البطاريات المستخدمة فيها حالياً.

المركبات الكهربائية

من جهتها، قالت البروفيسورة كلير غراي استاذة كيمياء المواد في جامعة كامبردج وكبيرة الباحثين الذين أعدوا الدراسة إن الخطوة التالية هي استخدام هذه المادة استخداماً أمثل في بطارية كاملة يمكن تدويرها للفترة والمدى المطلوبين في المركبات الكهربائية "مثل الحافلات الكهربائية التي يتعين شحن بطاريتها بسرعة كبيرة في محطات وقوف الحافلات".

بدوره، أعلن البروفيسور دان بريت استاذ الهندسة الكهروكيمياوية في كلية لندن الجامعة الذي لم يشارك في الدراسة، "ان الاكتشاف مثير من حيث ما يحققه لأداء البطارية" متوقعاً ان يؤدي الاكتشاف الى مزيد من التحسينات في سعة البطارية وطاقتها وعمرها.

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/science/2018/jul/25/cheap-material-could-radically-improve-battery-charging-speed-say-scientists

