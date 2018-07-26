سويدية تضع قضية اللاجئين الأفغان في دائرة الضوء

إيلاف من لندن: انتشر عبر أنحاء العالم الفيديو الذي صورت فيه طالبة سويدية احتجاجها على ترحيل طالب لجوء افغاني واضعة موقف السويد من طالبي اللجوء في دائرة الضوء.

احتجت الناشطة الطلابية ايلين ايرسون على سياسة الحكومة في ترحيل بعض طالبي اللجوء المرفوضين الى افغانستان بصعود الطائرة التي كان من المقرر أن تعيد رجلا افغانياً الى بلده، كما افاد موقع لوكال في تقرير عن الحادث.

كانت ايرسون تحتج على ترحيل الرجل الافغاني مع نحو 25 ناشطاً آخرين في مطار مدينة غوتنبرغ ثم صعدت الطائرة ورفضت ان تجلس ما لم يُطلق سبيله.

وقالت الناشطة الطلابية في شريط الفيديو ان ما فعلته عمل قانوني تماماً ولم ترتكب جريمة وكل ما أرادته هو منع ترحيل طالب اللجوء الافغاني الذي "على الأرجح سيُقتل" إذا أُعيد الى افغانستان بالاكراه.

وسُمع موظف يطالب الناشطة الطلابية بالجلوس والكف عن التصوير فيما حاول مسافر آخر خطف هاتفها منها. ولكن آخرين على متن الطائرة وقفوا معها.

وجاءت ردود الافعال على مواقع التواصل الاجتماعي متفاوتة بين مؤيد واعتبار الطالبة "بطلة" ومنتقد لطريقتها في الاحتجاج.

في النهاية أُبلغت ايرسون ان الرجل الأفغاني سيُنزل من الطائرة فيما قام افراد أمن المطار بإخراجها من المطار.

وتناقل العالم نبأ الاحتجاج مع تغطيته بلغات مختلفة وإشادات بالناشطة من سياسيين ومنظمات حقوقية. ولكن ايرسون قالت لصحيفة الغارديان البريطانية انها تعتقد ان الرجل الافغاني أُبعد من مكان آخر في السويد.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة السويدية لموقع لوكال ان مثل هذه الاحتجاجات ضد الترحيلات ليست مألوفة في السويد وانها عادة لا تكون كافية لمنع الترحيل.

وأمرت السويد العام الماضي 9062 طالب لجوء مرفوضين بمغادرة اراضيها.

وفي عام 2018 بلغ الرقم حتى الآن 4292 طالب لجوء مرفوض رغم ان هذا الرقم لا يعكس عدد الترحيلات الدقيق لأنها يمكن ألا تُنفذ إذا ظهرت معلومات جديدة مثلا أو تعذرت عودة المرفوض الى بلده.

وقال المتحدث باسم وكالة الهجرة السويدية بيير كاراتزيان ان الشخص الذي يُرفض طلب لجوئه يستطيع ان يعترض على قرار الرفض لدى محكمة الهجرة ثم محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الهجرة.

ويعمل ناشطون ضد استمرار ترحيل طالبي اللجوء الافغان منذ أشهر بما في ذلك تنظيم احتجاجات في مطارات سويدية.

وفي صيف 2017 نظم مئات الافغان الشباب اعتصاماً ضد الترحيل استمر عدة اسابيع في ستوكهولم. وانضم اليهم مئات المواطنين السويديين.



أعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "لوكال". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.thelocal.se/20180725/swedish-students-protest-throws-issue-of-afghan-deportations-into-the-spotlight