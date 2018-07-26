بكين: أعلنت شركة الخطوط الصينية الخميس انه تمت اعادة رحلة كانت متجهة من باريس الى بكين بسبب "معلومات يشتبه بانها تتعلق بالارهاب"، الا ان الاعلام الصيني الرسمي نقل عن الشركة قولها لاحقا انها تعتقد ان الانذار كاذب.

وافادت السلطات الفرنسية وكالة فرانس برس ان انذارا كاذبا ناتجا من سوء فهم هو وراء عودة طائرة للخطوط الجوية الصينية الى باريس بعد ثلاثين دقيقة من اقلاعها في اتجاه بكين.

وقالت ادارة المطارات في باريس ان "راكبا تأخر بسبب طرد متروك في المطار (الباريسي) اتصل بالشركة قائلا ان هناك قنبلة في مبنى المطار وقد فهم منه محدثه ان هناك قنبلة داخل الطائرة".

وفتحت النيابة تحقيقا واوقف الراكب المذكور رهن التحقيق وهو استرالي بحسب مصدر قريب من التحقيق.

وذكرت الشركة ان الرحلة الرقم سي ايه 876 عادت الى باريس بعد ان تلقت "معلومات يشتبه بانها تتعلق بالارهاب" الا انها لم تكشف طبيعة التهديد.

وقالت الشرطة على احد مواقع التواصل الاجتماعي "لضمان السلامة عادت الرحلة الرقم سي ايه 876 الى باريس وهبطت بسلام".

الا ان وكالة الصين الجديدة للانباء اصدرت بعيد ذلك تقريرا نقل عن مكتب الشركة في باريس قوله ان الانذار "اعتبر كاذبا".

وذكرت الشركة سابقا انها سترتب استئناف الرحلة بالسرعة الممكنة "بعد التأكد من السلامة".

وكانت الطائرة قد غادرت مطار شارل ديغول الساعة 12,30 بتوقيت باريس (10,30 ت غ).